Mannheim. (RNZ) Die Polizei hat in Mannheim innerhalb der vergangenen vier Wochen 21 Fahrzeuge von Autoposern sichergestellt. Allein acht davon seien am vergangenen Wochenende eingezogen worden, teilten die Beamten am Freitag mit. In sieben Fällen waren dafür zu hohe Lärmwerte der Sportauspuffanlagen ursächlich, einmal war der Endschalldämpfer ausgeräumt worden.

Insgesamt wurden vorwiegend zwischen donnerstags und sonntags 263 Fahrzeuge und 246 Insassen kontrolliert. Das Ergebnis: In 22 Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Bei 63 Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, die zur Anzeige gebracht werden. 42 Fahrer sehen einem Bußgeldbescheid wegen unnötigen Lärms entgegen. Hinzu kommen 19 Verwarnungen.

Die meisten Poser würden aus der Metropolregion und dem Raum Karlsruhe nach Mannheim kommen, um ihre Runden in der Quadratestadt zu drehen und auf diesem Wege ihre getunten Fahrzeuge zu präsentieren, hieß es. Hauptsächlich in den Abendstunden ließen die zumeist jungen Männer die Motoren aufheulen und die Reifen quietschen, um "auf der ,Poser-Meile’ Kunststraße-Kaiserring-Fressgasse den Leuten zu imponieren." Auch den einen oder anderen "Vollgas-Sprint" würden sich die Fahrer nicht nehmen lassen. Auffallend ist aus Polizeisicht der Trend in Richtung Sportauspuffanlagen.