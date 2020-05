Mannheim. (pol/rl) Am Mittwochabend kam es zu einem Gas-Alarm in der Landeserstaufnahmestelle in der Industriestraße. Gegen 22.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Gasgeruch in einem dortigen Gebäude informiert. Mitarbeiter der Sicherheitsfirma räumten das Gebäude, sodass sich rund 100 Personen im Innenhof der Landeserstaufnahmestelle versammelten.

Aufgrund der großen Personenansammlung im Innenhof der Einrichtung sowie der insgesamt unklaren Lage, wurden nach und nach insgesamt 13 Streifenwagen zur Unterstützung der Feuerwehr eingesetzt. In den Einsatz eingebunden waren auch zwei Beamte der Hundestaffel.

Bei dem Einsatzes wurden laut Polizeibericht zwei Personen durch Hundebisse verletzt, darunter auch eine Mitarbeiterin der Betreiberfirma. Beide wurden von Sanitätern versorgt.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet, nachdem klar war, dass kein Gas ausgetreten war. Die Feuerwehr hatte zwei Campinggasbrenner entdeckt, mit denen sich Bewohner Essen zubereitet hatten. Wie es zu den Hundebissen kam, soll die polizeiliche Einsatznachbereitung klären.