Mannheim. (pol/mün) Die Polizei vermutet Hooligans des SV Waldhof hinter einer Attacke am Samstagabend in Mannheim auf Fans der SG Dynamo Dresden.

Ein Kleinbus mit Dresden-Fans aus der Region war am Samstagabend vom Spiel in Köln zurückgekehrt. Als drei Mitfahrer gegen 18.50 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof aussteigen wollten, kam es zu der Attacke.

Etwa 20 Personen, die Polizei vermutet aus der Fanszene des SV Waldhof Mannheim, näherten sich von hinten, stahlen einen Fanschal der Dresdener und versuchten einen weiteren zu entreißen.

Die Dresden Fans wurden geschubst und geschlagen und retteten sich schließlich in ihren Kleinbus. In diesem Moment soll eine weitere, andere Gruppe von vorne an den Bus herangetreten sein.

Im Moment des Gerangels bis zur Flucht des Kleinbusses entwendeten die Angreifer aus der geöffneten Heckklappe Rucksäcke, Taschen und Jacken.

Ein Dresden-Fan wurde mit erheblichen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Dresden-Fans erstatteten Anzeigen beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruchs, Verdacht des Raubes, gefährlicher Körperverletzungen, Diebstahl und Nötigung.

Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/1743310 melden.