Mannheim. (RNZ) Mehr als ein Dutzend Künstlerinnen und Künstler sorgen drei Tage lang für elektronische Musik. Mit dabei sind unter anderem Felix Kröcher, Ostblockschlampen und Pappenheimer: Von Freitag bis Sonntag, 27. bis 29. August, findet das Fortland Festival auf dem Gelände des Nachtmarkts am Stromwerk in der Neckarstadt statt.

Für ein vielfältiges Programm sorgen neben regionalen Künstlern auch international bekannte DJ’s der elektronischen Musikszene. Zur Festivaleröffnung am Freitag wird das Line Up von Felix Kröcher angeführt. Für den geborenen Frankfurter, der seine Karriere im Club U 60311 begann, ist Mannheim wie ein Heimspiel. Seit vielen Jahren tritt er regelmäßig bei Konzerten des Hafen 49 oder beim Time Warp Festival auf.

Samstags startet das Festival bereits um 14 Uhr mit Künstlern wie Cuebrick, Moestwanted und den Ostblockschlampen. Das deutschlandweit bekannteste Mann-Frau DJ- und Produzenten-Duo spielt regelmäßig auf Festivals wie Parookaville, dem Electric Love Festival oder dem Sonne-Mond-Sterne-Festival. Ihre Songs werden von internationalen Künstlern wie David Guetta, Tiësto und Martin Garrix gespielt. Während der Pandemie verfolgten Tausende Zuschauer ihre Live-Shows auf dem Streamingportal Twitch.

Für den Würzburger DJ Pappenheimer ist Musik nicht nur ein Hobby, sondern Teil seines Lebens. Mit seiner Eventreihe "Abfahrt" erreichte er deutschlandweite Bekanntheit und steht seit vielen Jahren auch international im Rampenlicht. Seine melodischen und treibenden Techno-Sets spielt er auf Festivals wie der Nature One oder der Ruhr in Love. Am Sonntag sorgt er für das Finale des Fortland Festivals.

Für den Einlass gilt die 3 G-Regel (Getestet, Geimpft, Genesen). In Kooperation mit der Stadt Mannheim rufen die Veranstalter dazu auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen und geben auch entsprechende Anreize: Alle frisch Geimpften können ihren Impfnachweis der Erst- oder Zweitimpfung (Impfzeitraum 23 bis 27. August) auf www.fortlandfestival.de einreichen. Die ersten zehn Einreichungen erhalten ein kostenloses Full Weekend Festivalticket für das Fortland Festival auf dem Nachtmarkt. Für die nächsten 100 Einreichungen erhalten die Geimpften einen Gutscheincode mit einem Rabatt für das Full Weekend Ticket.

Neben der 3 G-Regel werden auf dem Fortland Festival strenge Hygieniemaßnahmen umgesetzt. Für alle noch nicht vollständig Geimpften besteht die Möglichkeit, sich direkt vor Ort im Schnelltestzentrum einen Termin für einen kostenlosen Antigen-Schnelltest zu buchen. Die Öffnungszeiten werden am Freitag und Samstag auf jeweils 23.30 Uhr verlängert. Mit der Aktion "Doppelt hält besser” empfehlen die Veranstalter, auch geimpften und genesenen Personen einen kostenlosen Schnelltest durchzuführen. Am Einlass spricht ein Aufklärungsteam die Gäste an und berät sie. Auf dem Areal dürfen sich die Besucherinnen und Besucher frei bewegen.

Auf dem gesamten Gelände sind ausreichend Hygienestationen vorhanden. Durch eine Förderung von Neustart Kultur werden die Festivalgäste über ein digitales Informationssystem angehalten, Rücksicht zu nehmen und die Hygieneregeln einzuhalten.

Info: www.fortlandfestival.de