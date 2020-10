Mannheim. (RNZ) Die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel hat am Freitag den Kaufvertrag für das ehemalige Kaufhof-Gebäude im Mannheimer Quadrat N7 unterzeichnet. Das teilt das Unternehmen an Montag mit.

Kaufhof hatte darin bis vergangene Woche ein Warenhaus unterhalten. "Nachdem klar war, dass Kaufhof schließt, haben wir uns um das Objekt bemüht, da es sich nicht nur in einer der bekanntesten Mannheimer Lagen befindet, sondern auch die Gebäudestruktur zumindest zu einem großen Teil viele Nutzungen möglich macht", so Heinz Scheidel, geschäftsführender Gesellschafter der Unternehmensgruppe.

Eine Entscheidung über die tatsächliche Verwendung sei noch nicht gefallen. "Einzelhandel wird wohl wieder eine Rolle spielen, aber nur dann, wenn wir Branchen ansiedeln können, die sich auch in der aktuellen Krise als stabil erwiesen haben", so Scheidel. Keinesfalls werde Einzelhandel wie bisher auf allen sechs Stockwerken stattfinden. Die verschiedenen Möglichkeiten werden in den nächsten Monaten genau untersucht und im Verlauf des kommenden Jahres werden die Planungen konkretisiert. Ob die Immobilie tatsächlich in das Eigentum von Diringer & Scheidel übergeht, entscheide sich jedoch erst bis zum Jahreswechsel. So lange existiert noch ein Vorkaufsrecht auf die Immobilie.

Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.