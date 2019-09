Von Gerhard Bühler

Mannheim. Weit länger als gedacht hat der 2016 gestartete Umbau eines riesigen ehemaligen Kasernengebäudes auf dem "Taylor"-Areal beim Stadtteil Vogelstang gedauert. In dem 18.000 Quadratmeter großen Komplex, der wegen seines Grundrisses allgemein nur "E-Gebäude" genannt wird, sollen Büroflächen und ein 130-Zimmer-Hotel entstehen. Noch sind in vielen Abschnitten die Handwerker bei der Arbeit. Doch der erste Mieter ist am vergangenen Freitag bereits eingezogen.

Ein Gebäudeabschnitt ist gerade rechtzeitig zum Einzugstermin von "Wolters Kluwer" fertig geworden. Das Unternehmen ist ein Informationsdienstleister für Recht, Wirtschaft und Steuern und liefert Fachinfos und professionelle Software an Unternehmen und Kanzleien. In Deutschland beschäftigt das niederländische Unternehmen 1200 Mitarbeiter an über 20 Standorten. "In Mannheim sind wir schon seit 23 Jahren in Neckarau ansässig. Es war uns wichtig, hierzubleiben", zeigt sich Christian Römer, Finanz-Chef der Niederlassung, froh über das neue Domizil im Nordosten der Stadt. Als erster Mieter im Haus feierte er mit den 90 Mitarbeitern des Standorts den Einzug in neue Büros, Besprechungs- und Seminarräume auf 1900 Quadratmetern Fläche.

Gebaut wurde das "E-Gebäude" in den Jahren 1939/40 unter dem Namen "Scheinwerfer-Kaserne" für Soldaten der Wehrmacht. Ihre Aufgabe war es, ankommende feindliche Flugzeuge für die benachbarten Flak-Stellungen auszuleuchten. Nach dem Krieg übernahm die US-Armee das insgesamt 45 Hektar große Areal unter dem Namen "Taylor-Kaserne". 2013 folgte der Kauf des gesamten Areals durch die Stadt Mannheim und die Umwandlung zum Gewerbepark. Angesiedelt haben sich bereits große Logistik-Unternehmen.

Wie beim Ortstermin deutlich wird, läuft der Umbau des "E-Gebäudes" derzeit noch auf vollen Touren. Als sein Umbau im Sommer 2016 von dem aus Frankfurt kommenden Projektentwickler Davut Deletioglu (Mundial AG) angekündigt wurde, war von rund einem Jahr Bauzeit die Rede gewesen. Die Komplexität und den Umfang des Umbaus hatte man offenbar unterschätzt.

Von Anfang an überzeugt vom Potenzial des Kasernengebäudes mit seinem alten Baumbestand an der Rückseite war der ausführende Architekt Martin Wilhelm vom Frankfurter Büro "bb22". Besonders begeistert hat ihn die Nachbarschaft zu dem inzwischen fertiggestellten neuen Grünzug, der den Gewerbepark Taylor in der Mitte durchzieht und Radwege und Freizeitmöglichkeiten bietet. Dazu gibt es hinter dem E-Gebäude am Grünzug noch eine ehemals amerikanische Kapelle, die auf eine neue Nutzung wartet. Nebenan soll auch ein Biergarten entstehen.

Wie der Architekt erläuterte, stellen vor allem die Kasernen-typischen langen Flure eine Herausforderung für den Umbau dar. Um mehr Helligkeit für die Büros ins Innere zu bekommen, werden in den Flurwänden zusätzliche Öffnungen geschaffen. Auch alle Dachflächen des "E-Gebäudes" werden zur Nutzung ausgebaut. "Die gesamten 12.000 Quadratmeter mit Büroflächen sollen im zweiten Halbjahr 2021 fertig sein. Die Übergabe der 6000 Quadratmeter Hotelfläche ist für Ende 2021 oder Anfang 2022 vorgesehen", nennt Projektbetreiber Deletioglu den Zeitplan. Einziehen wird hier die internationale Hotelkette "Vienna House".

Die Mieter für rund 7000 Quadratmeter der Büroflächen stünden bereits fest, sagt Deletioglu und nennt Firmennamen wie Benteler, Ciborius, Elopak, Sogedes oder den Personaldienstleister Adecco-Modis. Die Einzugstermine beginnen im Dezember 2019. Auch für die restlichen Büroflächen habe er mehr als genug Anfragen, versichert der Projektentwickler. Wie Deletioglu einräumt, ist auch das Investitionsvolumen inzwischen geklettert - auf 45 Millionen Euro.