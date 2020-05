Mannheim. (sot) Während im benachbarten Viernheim das Car-Watch-Festival mit ausverkauften Auftritten von Bülent Ceylan bereits begonnen hat, wird es bis zur Eröffnung des vergleichbaren Mannheimer "CARStival" nun doch noch länger dauern, als ursprünglich angenommen. Wie berichtet, plant die Käfertaler Kommunikationsagentur GO 7 auf dem Maimarktgelände und dem Neuen Messplatz zwei Autokinos einzurichten, in denen Kinofilme und Live-Veranstaltungen entsprechend den derzeit geltenden Auflagen präsentiert werden können.

Für den Betrieb der Drive-Ins werden UKW-Frequenzen benötigt, über die der Film- und Bühnenton in die Autos der Besucher übertragen werden kann. Die Bundesnetzagentur, die die Frequenzen vergibt, hat jedoch derzeit so viele Anfragen, dass sie mit ihrer Bearbeitung kaum hinterherkommt. Weil die regulären Kinos während der Corona-Krise derzeit geschlossen bleiben müssen, eröffnen nämlich allerorten neue Autokinos und ziehen die entsprechenden Anträge auf Erteilung einer jeweils eigenen Radiofrequenz nach sich.

In Mannheim dauert es allerdings noch: Die Zuteilung der Radiowellen muss eine Prüfung vorausgehen, die ausschließt, dass durch einen Einsatz im Autokino sicherheitsrelevante Frequenznutzungen, zum Beispiel im Flugverkehr, gestört werden können, teilt die Bonner Bundesnetzagentur mit. Die Lage in Mannheim gestaltet sich besonders kompliziert, weil sich dort die Frequenzen von Radiosendern aus gleich drei Bundesländern überschneiden. Dazu kommt der City-Airport, der ebenfalls Frequenzen belegt. GO 7 rechnet deshalb mit einer Eröffnung der beiden Autokinos erst gegen Ende Mai.

Update: 3. Mai 2020, 18.25

Von Stefan Otto

Mannheim. Herkömmliche Kinos müssen in Zeiten von Corona geschlossen bleiben. Der Start großer Blockbusterfilme wie der neue James-Bond-Streifen "Keine Zeit zu sterben" werden aufgrund der Pandemie verschoben. Es sind schwere Zeiten für die Filmtheaterbetriebe Spickert, die das Cineplex und das Cinemaxx betreiben, und die Atlantis GmbH, die die Programmkinos Atlantis und Odeon unterhält. Eine Lösung, die nicht nur Geld in die leeren Kassen der Kinobetreiber, sondern auch Freude in die Herzen der Filmfans bringt, ist die Renaissance des Autokinos. Sofern bestimmte Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, können sie nämlich öffnen. In Karlsruhe, in Heilbronn und an vielen anderen Orten ist das bereits Realität.

Nun steht auch in Mannheim die Eröffnung zweier Autokinos bevor. Bis vor Kurzem noch aussterbende, allenfalls nostalgische Relikte vergangener Jahrzehnte, kommen sie wieder auf, weil die gewöhnlichen Kinos wegen der Ansteckungsgefahr nicht öffnen dürfen, sie selbst aber alle erforderlichen Voraussetzungen bieten, den derzeit geltenden gesetzlichen Auflagen zu entsprechen.

Das Kino Cineplex auf den Planken ist schon seit mehr als einem Monat geschlossen. Doch bald könnten die Filmbetriebe Spickert bei der Programmauswahl für die beiden geplanten Autokinos mitmischen. Foto: Gerold

Die lokale Kommunikationsagentur GO7 plant in Mannheim zwei Autokinos unter dem Namen "CARStival". Als Standorte sind das Maimarktgelände in Neuostheim und der Neue Messplatz in der nördlichen Neckarstadt vorgesehen. Auf dem Maimarktgelände sollen in erster Linie Blockbuster und Popcorn-Kino zu sehen sein, wohingegen das Angebot auf dem Messplatz sich überwiegend an Liebhaber von Arthouse-Filmen wenden wird. Ein Programm wie etwa im Atlantis, im Cineplex und im Odeon wird man vorübergehend also auf dem Neuen Messplatz, eins wie im Cinemaxx auf dem Maimarktgelände finden. Sofern man ein Auto besitzt.

Kai Kemper, der Vorstandsvorsitzende von GO7, geht davon aus, dass das "CARstival" im Mai starten kann und vier Wochen mit der Option auf Verlängerung dauern könnte. Seinen Planungen zufolge sollen die Filmtheaterbetriebe Spickert das Kinoangebot auf dem Maimarkt verantworten, während Startup Mannheim, die Dachmarke der städtischen Gründungsförderung, das voraussichtlich anspruchsvollere Programm auf dem Neuen Messplatz kuratiert.

Doch es soll nicht allein um Kinogenuss gehen. Auch Kulturveranstaltungen wie Poetry-Slams oder Comedy-Shows sollen in Mannheim künftig vom Autositz aus erlebt werden können, sogar Drive-in-Gottesdienste wären denkbar. Daher auch der Name "CARStival", erklärt Kai Kemper, denn die ursprüngliche Idee eines Autokinos habe sich mittlerweile zu einem weitreichenden kulturellen Angebot ähnlich dem eines Festivals entwickelt. Weitere städtische Einrichtungen wie das Stadtmarketing und lokale Unternehmen unterstützen das Vorhaben Autokino.

"Für Mannheim ist das die beste Lösung, die es geben kann", lobt Spickert-Geschäftsführer Frank Noreiks. "Die Situation erlaubt neue Wege, und ich möchte in diesem Zusammenhang auch die Rolle der Stadt betonen, die dieses Konsortium erst möglich gemacht hat. Wir sind dabei." Christian Sommer von Start- up Mannheim fügt hinzu: "Die beiden Autokinos mit den zugehörigen Bühnen werden Kultur in der Stadt wieder erlebbar machen. Wir werden die erste Stadt sein, die zwei derartige Angebote hat." Auch andere Festivals könnten profitieren, hofft Sommer: "Daraus ergeben sich auch neue Perspektiven für die Mannheim Music Week im Mai."