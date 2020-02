Von Sarah Porz

Mannheim. Klaipeda hat mehr mit Mannheim zu tun, als man vielleicht im ersten Moment denkt. Bis vor 100 Jahren war es nämlich die nördlichste Stadt Deutschlands, dessen ostpreußische Gebiete sich weit bis nach Nordosten erstreckten. Litauen existierte damals noch nicht als unabhängiger Staat, und Klaipeda hieß damals noch Memel. Das Gebiet um die Stadt herum, das Memelland, wurde 1915 kurzzeitig von den Russen besetzt. Um die Stadt Memel in dieser Situation zu unterstützen, kam eine Patenschaft des Kriegsvereins Baden, in dem auch Mannheim Mitglied war, zustande.

Diese Patenschaft wurde 1953 erneuert und auf das ganze Memelland ausgeweitet, das nun Teil der Sowjetunion war. Dafür setzte sich die Arbeitsgemeinschaft der Memelländer maßgeblich ein. Bereits lange vor Gründung der Städtepartnerschaft fanden zweijährlich gemein0same Treffen statt. 2001 kamen schließlich die beiden Stadtverwaltungen erstmals in Kontakt und nach einem ersten offiziellen Besuch, unterzeichneten am 29. November 2002 Mannheims damaliger Oberbürgermeister Gerhard Widder und Klaipedas damaliger Bürgermeister Rimantas Taraskevicius den Partnerschaftsvertrag.

Vor Beschluss der offiziellen Partnerschaft kam es vor allem über die Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise zu Kontakten. Der Verein ist heute noch aktiv und engagiert sich für die Entwicklung des Gebiets. Der Bundesvorsitzende, Uwe Jurgsties, berichtet: "Im Rahmen des Vereins wurden von 1989 bis 2007 Hilfsgüter für Krankenhäuser und Waisenhäuser gespendet. Auch heute ist in manchen ländlichen Gebieten mit schlechter Infrastruktur noch Unterstützung nötig."

> Die Universitäts- und Hafenstadt Klaipeda ist mit derzeit rund 162.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Litauens. > Sie liegt im Westen des Landes nahe an der Kurischen Nehrung, einer Halbinsel in der Ostsee, die zum Unesco- Weltkulturerbe gehört. > Die Hauptwirtschaftszweige der Stadt sind Werften-, Fisch-, Nahrungs- und Holzindustrie. Da die Stadt wirtschaftlich und kulturell aufblüht, ist sie auch ein Ziel für die Touristen geworden. > Die schönsten Sehenswürdigkeiten Klaipedas sind der Theaterplatz mit der Skulptur "Ännchen von Tharau", die Sandstrände, das Meeresmuseum, das Hafentor, der Burghügel mit Museum und die vielen Skulpturen verschiedener Künstler im Stadtzentrum.

Durch seine Arbeit ist Uwe Jurgsties seit 30 Jahren jährlich fünf bis sieben Mal in Klaipeda, er wurde 2016 als Ehrenbürger der Stadt ausgezeichnet. "Es gab eine große Zeremonie am Stadtjubiläumstag", erzählt er und schwärmt von der Gastfreundlichkeit der Stadtbevölkerung, sowie der Attraktivität der historischen Hafenstadt für ihre Besucher. "Gegenseitige Besuche machen eine Partnerschaft aus. Das Ziel ist, dass die Mannheimer Bürger mehr Eindrücke von Klaipeda bekommen sollen", betont Jurgsties. Im Jahre 2012 fand anlässlich des 760-jährigen Stadtjubiläums von Klaipeda die erste Bürgerreise statt. Für 2021 oder 2022 ist eine weitere geplant. "Die Bevölkerung ist auch historisch interessiert", so Jurgsties. Schließlich haben nicht viele Partnerstädte eine 100-jährige Verbindung. So kam es 2011 zu einer Kooperation der Simonaitytes Bibliothek in Klaipeda und dem Marchivum. Beide Institutionen präsentierten eine Ausstellung zur Partnerschaftsgeschichte in 2015, zum 100-jährigen Kontaktjubiläum. "Die Bürger von Klaipeda sind sehr aufgeschlossen, was die deutsche Vergangenheit anbelangt. Es gibt auch deutsche Vereine und ein deutsches Gymnasium", weiß Uwe Jurgsties.

Das Hermann-Sudermann-Gymnasium in Klaipeda hat auch Verbindungen mit dem litauischen Gymnasium in Lampertheim. Bisher gab es aufgrund des schwierigen Reisewegs aber noch keinen Schüleraustausch – auch wenn Interesse vorhanden, da die litauischen Schüler deutsch lernen.

Außerdem sind andere Verbindungen auf bürgerschaftlicher Ebene entstanden – auf Chor- und Vereinsebene beispielsweise, woraus auch private Freundschaften entstanden sind. Das Kammerorchester Klaipeda hat einen Mannheim-Besuch für Oktober angekündigt. "Auf Stadtebene gab es vor ein paar Jahren ebenfalls recht intensive Kontakte, derzeit ist es etwas ruhiger geworden. Dennoch ist im Gespräch, auch wirtschaftliche Kontakte aufzubauen." berichtet Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Fachbereich Internationales, Integration und Protokoll. Diese neue Planung eines regen wirtschaftlichen Austauschs auf gleicher Ebene wäre eine Erweiterung für diese Städtepartnerschaft, die einst aus einer ehemaligen Patenschaft entstand.

