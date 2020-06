Von Gerhard Bühler und Alexander Albrecht

Mannheim. Die Stadt rechnet infolge der Corona-Krise mit einem /ar.508034von mehr als 200 Millionen Euro. Diese Summe nannte Oberbürgermeister Peter Kurz jetzt im Gemeinderat. "Wir erwarten Einnahmeausfälle bei der Gewerbesteuer und eigenen Betrieben von 110 bis 120 Millionen Euro”, sagte er. Hinzu kämen Aufwendungen für die im Zuge der Pandemie notwendigen Hilfen und Schutz-Maßnahmen. Dritter Faktor sind Unternehmen, an denen die Stadt maßgeblich beteiligt ist, wie etwa die RNV und das zu hundert Prozent von der Kommune getragene Universitätsklinikum. Der Gemeinderat stimmte zu, das Krankenhaus mit einer Finanzspritze von bis zu 80 Millionen Euro für entgangene Einnahmen und Zusatzkosten zu unterstützen.

Kurz forderte in diesem Zusammenhang das Land auf, das Haus wie andere Universitätskliniken zu unterstützen, die unter einen Rettungsschirm gestellt worden waren. Eine Sprecherin des Wissenschaftsministeriums hatte dies gegenüber der RNZ damit begründet, dass die anderen Kliniken zu 100 Prozent Landeseinrichtungen sind. In Mannheim ist es so, dass lediglich die Medizinische Fakultät als Teil des Universitätsklinikums Heidelberg von Mitteln aus Stuttgart finanziert wird. Ab Mitte März hatte das Krankenhaus nach den Vorgaben des Bunds und des Landes alle verschiebbaren Operationen abgesagt und die Ambulanzen heruntergefahren. Im Gegenzug wurden Stationen sowie komplette Intensivstationen für die Versorgung von Covid-19-Patienten bereitgehalten. Das Universitätsklinikum hat darüber hinaus Labor-Testkapazitäten für das Virus aufgebaut und einen leicht erreichbaren Diagnosestützpunkt in seinem Gelände errichtet.

Nachdem sich die schlimmsten Befürchtungen nicht bewahrheitet haben und ein Großteil der für Corona-Patienten reservierten Betten leer blieben, sei die Auslastung des Krankenhauses um 50 Prozent zurückgegangen, analog dazu auch die Erlöse, rechnete Kurz vor. Bessere das Land nicht nach, werde dies zu einer massiven Belastung der ohnehin finanziell gebeutelten Klinik führen. Und entsprechend den Handlungsspielraum der Stadt einschränken.

Die Verwaltung schätzt die gesamte Summe des Finanzlochs auf 204,4 Millionen Euro. Der vor der Krise prognostizierte Überschuss von 63 Millionen Euro würde sich damit in ein Defizit von 142 Millionen Euro verwandeln. "Wenn wir an unseren Investitionsplänen festhalten wollen, müssen wir – Stand heute – ab 2021 jährlich neue Schulden machen", gestand Kurz.