Mannheim. (RNZ) Im Zuge der bevorstehenden Baumaßnahme der Deutschen Bahn, die voraussichtlich bis Mitte 2024 andauert, wird die Tunnelstraße am Hauptbahnhof – auch bekannt als Suezkanal – ab Anfang März für den Fuß- und Radverkehr vollständig gesperrt. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben.

Für den Fußverkehr steht ab Montag, 28. Februar, die Hauptbahnhofsunterführung wieder zur Verfügung. Über eine provisorische Rampe, die von der Bahnhofsunterführung zum Lindenhofplatz führt, wird eine sichere und barrierefreie Wegeführung durch die bereits erstellte Baugrube des Zugangsbauwerks, das die Mannheimer Parkhausbetriebe GmbH errichten, sichergestellt.

Außerdem sind die Gleise 1 bis 12 wieder auf direktem Weg vom Lindenhofplatz kommend erreichbar. Die provisorische Rampe bleibt bis zur Herstellung der regulären Wegeführung durch das Bahnhofszugangsbauwerk für mindestens ein Jahr erhalten.

Die Radverkehrsumleitung erfolgt in beide Richtungen vom Willy-Brandt-Platz (Bahnhofsvorplatz) aus, über die Schlossgartenstraße entlang der Quadrate L 13 bis L 7, über die Helmut-Schmidt-Brücke und schließlich parallel zur Glücksteinallee in den Mannheimer Süden. Die bisherigen Fahrradständer in der Tunnelstraße werden auf den Lindenhofplatz versetzt.

Die private Tiefgarage, in der Zufahrt zur Tunnelstraße von der Bismarckstraße kommend, bleibt während der circa zweijährigen Bauzeit erreichbar. Die wegweisende Beschilderung im Umgebungsbereich des Hauptbahnhofs wird zeitnah aktualisiert.