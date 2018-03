Von Klaus Welzel

Mannheim. Sieht so der charismatische Jungstar der deutschen Sozialdemokratie aus? In etwa so groß wie Oskar Lafontaine. Blaues Shirt, leicht verwaschene Jeans mit tiefersitzendem Schritt, Sneakers. Fast schüchtern wirkt Kevin Kühnert (28), als er kurz nach 16.30 Uhr am Freitagnachmittag die DGB-Zentrale in Mannheim betritt. Den Blick zur Seite gewendet. Schneller Schritt. Schwups nimmt er Platz in der ersten Reihe und wartet, bis ihm die Gastgeberin von der Demokratischen Linken zuruft: "Kevin, steh mal auf!" Macht er.

Was dann folgt, ist ein schneller Auswurf von Argumenten. Viel Zustimmung. Viel Applaus. Kritische Fragen kommen eher von den Älteren. Doch das ist die Minderzahl im Saal. Im Grunde ist man sich einig. Und egal, wen man fragt, weshalb er oder sie gekommen ist. Hier geht es nicht darum, Meinungen zu ändern oder andere zu überzeugen, sondern darum, Kevin Kühnert zu sehen.

Dabei hat die Kampagne "No-GroKo" ein festes Ziel: Die Fortsetzung des Bündnisses mit der Union zu verhindern. Frontmann Kühnert befleißigt sich dazu einer einfachen, direkten Sprache. Das Ziel der Union, die schwarze Null zu halten, also keine neuen Schulden aufzunehmen, kontert er mit dem Ruf nach Investitionen in die Infrastruktur: "Die Null auf dem Konto nützt reichlich wenig, wenn es in der Schule von der Decke bröselt". Das ist weder revolutionär. Noch neu. Es dient der Stimmungsmache. Und wenn die Demokratische Linke einlädt, also jene Genossen, die sich für all das einsetzen, was in der langjährigen SPD-Regierungszeit liegen blieb, dann ist der Applaus an dieser Stelle natürlich groß.

Als ob Schwarz-Rot im "Koalitionspapier" (so nennt er den Vertrag) nicht längst die Aufhebung des Kooperationsverbots festgeschrieben hätte, damit der Bund den Ländern Geld für die Bildung geben kann. Egal. Es geht hier nicht um "Spiegelstrichdebatten", dafür um "Altschulden der Union bei uns". Altschulden, das sind nicht gehaltene Versprechungen aus dem letzten Koalitionsvertrag - pardon: Koalitionspapier. Mehr war es ja nicht wert. Jusos sind nun mal despektierlich. Das war schon vor Kühnert so.

Wenn Kühnert nicht spricht, sondern sein Gegenpart, Landesparteivize Frederick Brütting, der den Vertrag verteidigt, dann wirkt der Rebell eher nicht so konzentriert. Sein Blick wandert umher, fokussiert sich aber nicht auf einen Punkt. Auch nicht auf die rund 250 Zuschauer im Saal. Ziellos. Vielleicht wundert er sich dann selbst: Erst drei Monate im Amt - und dann dieser Medienrummel.

Szenenwechsel. Vogelstang, Bürgerhaus. 18.30 Uhr. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz spricht schon geraume Zeit, bezieht sich auf den Staatsrechtler Carlo Schmidt. Geißelt die Argumentation Kühnerts, wonach es schlecht für die SPD sei, wenn sie jetzt regiert. Weil sie dann noch schwächer wird. Kurz’ Mahnung: "Das ist keine sozialdemokratische Haltung, wenn wir sagen, wir lassen das Land im Stich, damit wir als Partei besser dastehen".

Im DGB-Haus fiel dieser Satz so nicht. Trotz vieler Publikumsfragen. Hier im Hochhauswohngebiet gibt es dagegen kräftigen Applaus. Zum ersten Mal. Auch dieser Saal ist mit Genossen gut gefüllt. 150 an der Zahl. Aber die Jusos sind in der Minderheit. Ein paar fuhren die neun Kilometer hierher, bringen Transparente mit. Darauf steht: "45 besitzen so viel wie 40 Millionen". Klingt nicht gerecht. Aber Leni Breymaier, Vorsitzende der Landes-SPD reicht es jetzt: "Das könnt ihr weglegen. I kann lesen. I weiß des jetzt".

Im sogenannten Bürgersaal setzt man auf die klassische Frontalkultur. Während bei Kühnert schon auf der Bühne diskutiert wird (mittels zweier Moderatoren), halten die bürgerlichen Genossen auf Vorträge. Kurz hält einen, dann Breymaier, dann der Fraktionsvorsitzende. Das ermüdet. Aber natürlich machen 120 Alte nicht dieselbe Stimmung wie doppelt so viele Junge. Liegt in der Natur der Sache.

Doch genau daran dürfte sich die Frage Ja oder Nein zur GroKo entscheiden. Wolf-Eckhard Wormser, Chef des Ortsvereins Heidelberg-Altstadt, der eine sehr kluge, ja fast hinterhältige Frage stellt, sieht die Sache so: Die Alten stimmen mit Ja, die Jungen mit Nein. Hat Wormser Recht, dann kann sich Breymaier, kann sich Kurz, kann sich aber vor allem die Parteispitze beruhigt zurücklehnen. Denn die SPD ist eine graue Partei.

Apropos Parteispitze: Wormser findet, diese solle zurücktreten. Im neuen Vorstand sollten sich dann gleichermaßen GroKo-Befürworter und Gegner wiederfinden. "Kevin, bist Du dabei". Der gibt eine lange Antwort. Sehr lang. "Umschifft" ein klares Ja. Und wirkt dabei wie einer dieser Großkoalitionäre. Nur jünger.