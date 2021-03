Von Olivia Kaiser

Mannheim. "Es war ein Häuserkampf um die Demokratie, und das Ergebnis geht mir runter wie Öl" – Stefan Fulst-Blei (SPD) ist auch am Tag nach der Wahl noch im Freudentaumel. Der AfD im Mannheimer Norden das Direktmandat abzunehmen, war sein großes Ziel gewesen. Da spielt es für ihn sogar eine untergeordnete Rolle, dass nicht er das Direktmandat holte, sondern Susanne Aschhoff von den Grünen. "Dass der Unterschied so groß ist, überrascht mich zwar, aber ich bin deshalb ganz bestimmt nicht frustriert", betont der Sozialdemokrat. Da er das beste Ergebnis für seine Partei in ganz Baden-Württemberg eingefahren hat und seinen Sitz im Landtag über ein Zweitmandat behält, nimmt man ihm das ab.

Sie sei angetreten, damit der Mannheimer Norden wieder demokratisch vertreten wird, sagt Susanne Aschhoff. Die promovierte Tierärztin kommt aus dem Stadtteil Schönau, wo die AfD vor fünf Jahren über 30 Prozent der Stimmen holte. "Das war für mich unerträglich", erklärt sie. Damals lag die AfD in fünf von acht Bezirken im nördlichen Wahlkreis vorn. Jetzt in keinem. Das Ergebnis zeige, dass grüne Themen die Wähler bewegen, so Aschhoff. Als Zeichen dafür kann das Ergebnis im konservativ geprägten Sandhofen interpretiert werden, wo derzeit heiße Diskussionen um Windkraft geführt werden. Dort errangen die Grünen mehr Stimmen als die CDU – die sogar noch hinter der SPD liegt.

"Wenn die Grünen wirklich etwas gegen den Klimawandel unternehmen wollen, dann werden sie das mit der CDU als Koalitionspartnerin nicht schaffen", wirbt Stefan Fulst-Blei für eine Regierungsbeteiligung der SPD. Dieses Ziel verfolgt auch sein Parteikollege Boris Weirauch, Kandidat des südlichen Wahlkreises, der ebenfalls durch ein Zweitmandat wieder in den Landtag einzieht. Die Leistungen der grün-schwarzen Landesregierung lassen in seinen Augen zu wünschen übrig. "Ein Koalitionswechsel wäre gut für die Menschen in Baden-Württemberg", findet er.

Doch die Stimmenkönigin des Wahlabends heißt Elke Zimmer (Grüne). Mit knapp 36 Prozent liegt ihr Ergebnis im Süden über dem Landesdurchschnitt. "Die Euphorie von Sonntagabend hat sich etwas gelegt", erzählt sie. Jetzt richte sie ihr Augenmerk auf die nächsten fünf Jahre. "Grandios" sei es, dass beide Mannheimer Mandate an die Grünen gingen: "Jetzt können wir zu zweit Mannheimer Themen in Stuttgart vertreten", so Zimmer. Vor allem, was die sozialen Herausforderungen der Stadt angehe, ist die Politikerin überzeugt, dass die vereinte Kraft die Stadt bei diesen Themen entscheidend voranbringen kann.

Elke Zimmer rückte während der laufenden Legislaturperiode für den Ende 2016 verstorbenen Wolfgang Raufelder nach. "Er hat das Feld bereitet", betont sie. Das haushohe Ergebnis ist für die Neckarauerin aber auch das Resultat ihres eigenen kontinuierlichem Engagements, der erfolgreichen Arbeit der Grünen auf Landesebene und nicht zuletzt ihrer Fraktion im Gemeinderat.

In Zimmers Wahlkreis sorgen gleich zwei ökologische Großprojekte für Widerstand in Teilen der Bevölkerung: die Rheindammsanierung mit drohenden Baumfällungen im Waldpark und der Radschnellweg durch die Feudenheimer Au. Das spielte auch im Wahlkampf eine Rolle. Im Ergebnis der Grünen schlug sich das jedoch am Ende nicht nieder: In den betroffenen Bezirken Lindenhof, Neckarau und Feudenheim legte die Partei ordentlich zu. "Wir sind stets offen mit den Konflikten, die sich für uns als Grüne bei beiden Projekten ergeben, umgegangen", betont Elke Zimmer. In der Feudenheimer Au besteht er zwischen Naturschutz und Verkehrswende, bei der Rheindammsanierung zwischen Natur- und Hochwasserschutz. "Die Wähler haben unsere Ehrlichkeit und Fachlichkeit honoriert."