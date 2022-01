Mannheim. (mpt) Grünes Licht für die Aufnahme von Flüchtlingen: Bei einer Kundgebung verweist die Seebrücke auf die nach wie vor dramatische Situation, in der sich die Menschen in den provisorischen Notlagern zwischen Belarus und Polen sowie an anderen Außengrenzen Europas befinden. Die sich für sichere Fluchtwege einsetzende Initiative erinnert die grün-schwarze Landesregierung mit einem Aktionstag an ein im Koalitionsvertrag verankertes Aufnahme-Versprechen, das sieben Monate später noch immer auf seine Umsetzung wartet.

Grüne Lampen flackern am späten Samstagnachmittag auf dem Boden des Paradeplatzes. "Leave no one behind" (Lasse niemanden zurück) oder "Wir haben Platz" steht daneben auf kleinen Pappkartons geschrieben. Viele haben die Pushbacks, das gewaltsame Zurückdrängen der Migranten aus Afghanistan, Syrien und dem Irak durch polnische oder kroatische Grenzbeamten noch vor Augen. Aber es gibt auch Menschlichkeit. "Manche polnischen Bewohner stellen grüne Lampen an ihre Fenster, um den Schutzsuchenden zu zeigen, wo sie Hilfe, wo sie Nahrung und Kleider bekommen", sagt Conny Semling von der Seebrücke Mannheim.

Die Farbe Grün: Sie ist für die seit 2018 bestehende Initiative auch Symbol, aktiver Verantwortung zu übernehmen. Gerade jetzt, im kalten Winter. "In Bruzgi am Grenzübergang herrschen minus zwei Grad. Wir stehen hier mit dicker Daunenjacke und Mütze, aber die Menschen in den Zeltlagern befinden sich in einer dramatischen Situation. Sie leiden an Hunger und Kälte, über 20 Personen sollen schon gestorben sein", betont Frauke Mann von der Mannheimer Ortsgruppe bei ihrer Rede.

"Keine Eiszeit für Menschenrechte" lautet daher das Motto der Kundgebung, um die sich bis zu 100 Passanten kreisförmig versammeln. Wie in neun weiteren Städten Baden-Württembergs wird mit der Aktion die Umsetzung des bereits im Mai 2021 beschlossenen Landesaufnahmeprogramms gefordert. "Wir waren kurz erfreut, dass unsere Forderung Eingang im Koalitionsvertrag fand. Aber wir kamen schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, denn seitdem ist kaum etwas passiert", klagt Seebrücken-Sprecherin Claudia Omoregie. Dabei wurden 40 Kommunen (darunter auch Mannheim) zu sogenannten Sicheren Häfen erklärt. "Das zeigt, dass eine zivile Bereitschaft da ist, aber sie muss von den politisch Verantwortlichen auch umgesetzt werden." Erst im Dezember 2021 habe der Flüchtlingsrat die humanitäre Aufnahme samt Bleiberechtsperspektive von Menschen aus Afghanistan gefordert, das Justizministerium aber nur auf Vorhaben des Bundes verwiesen und die Verantwortung "nach oben" geschoben.

"Im Februar möchte zumindest das Sozialministerium eine Tagung zum Aufnahmeprogramm halten. Viel zu spät und zögerlich, aber immerhin", betont Omoregie. Doch währenddessen gehe das Leiden und Sterben an den europäischen Außengrenzen weiter, ob zwischen Polen und Belarus, an der türkisch-griechischen Grenze, auf der Balkanroute, auf dem Mittelmeer oder vor den Kanarischen Inseln.

Emrah Durkal von der Initiative "Mannheim sagt Ja!" hat sich vor ein paar Wochen selbst ein Bild gemacht und ein Flüchtlingslager in Istanbul besucht. "Kinder leben auf einem Müllhaufen, betteln und spielen dort. Auch jetzt im Winter sind sie barfuß, nur in Sommerkleidern und ohne Zukunftsperspektive. Es ist menschenunwürdig, man muss ihnen ihre Würde zurückgeben", sagt er.

Seit 2020 fordern über 180 Organisationen von der Landesregierung die zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten. Im Jahr 2021 sollen 1800 Menschen auf der Flucht im Mittelmeer gestorben sein. An der kroatischen Grenze wurden über 30.000 Menschen gewaltsam zurückgewiesen, und die Formulierung "pushback" zum Unwort des Jahres 2021 ernannt. Aus Solidarität waren am Samstagabend auch das Nationaltheater, das Capitol und die Kurpfalzbrücke in grünes Licht getaucht.