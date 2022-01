Von Marco Partner

Mannheim. Schlechte Nachrichten zum Jahreswechsel: Bis zum 31. Januar müssen Dauerparker die Tiefgarage unter dem Collini-Center räumen. Das betrifft viele Bewohner – unter ihnen François de Poorter. Er habe zwischen den Jahren seine Kündigung von den Mannheimer Parkhaus-Betrieben (MBP) im Briefkasten gefunden, erzählt er im Gespräch mit der RNZ. Elf Jahre lang konnte er sein Auto in der Tiefgarage sicher abstellen, nun hat er gerade einmal einen Monat Zeit, sich nach Alternativen umzusehen.

Und die sind spärlich gesät oder sehr weit weg. "Als Alternative wurden die Tiefgarage bei der Alten Feuerwache auf der anderen Neckarseite oder auch der City-Airport vorgeschlagen. Ich hielt das zunächst für einen schlechten Witz", sagt der Vorstand des Anwohner-Vereins "Wir im Collini", der derzeit per Petition den Abriss des Collini-Centers zu verhindern versucht.

Hintergrund: Der Collini-Büroturm beherbergte das technische Rathaus. Nachdem die Entscheidung für den Neubau im Glückstein-Quartier gefallen war, beschloss die Stadt, das Collini-Areal zu verkaufen. Die Ausschreibung des Grundstücks erfolgte als Konzeptvergabe. Das heißt, nicht der Bieter mit dem höchsten Kaufpreisgebot, sondern der mit dem besten Konzept bekommt den Zuschlag. Ziel des Wettbewerbsverfahrens war es, ein städtebauliches Gesamtkonzept zu finden, das sich in die Umgebung einfügt. Den Investoren war es dabei freigestellt, ob sie eine Sanierung der Bestandsgebäude oder einen Abriss beziehungsweise Teilabriss mit anschließendem Neubau realisieren. Bei dem mehrstufigen Wettbewerb mit einem Fachgremium ging im Februar 2020 aus sieben Entwürfen die Planung der Deutschen Wohnwerte als Erstplatzierte hervor. Das Konzept sieht einen Abriss des Büroturms und den Bau vier neugeordneter Türme vor. Der Wohnturm bleibt dabei mit Abstand das höchste Gebäude und in der Stadtsilhouette der markante Blickpunkt. Neben einer nachhaltigen Sicherung der lokalen Infrastruktur wird zudem die Quote für preisgünstiges Wohnen angewendet. Im April 2020 beschloss der Gemeinderat den Verkauf an die Deutsche Wohnwerte. (rnz)

Zum Jahresende ging das Collini Center in den Besitz der Deutschen Wohnwerte GmbH & Co. KG über. Der Investor plant den Abriss des Büroturms und den Bau vier kleiner Türme. "Der vorgesehene Nutzungsmix beinhaltet unter anderem circa 230 Wohnungen für Menschen jeden Alters, eine Kindertagesstätte und attraktive Freiräume. Die 2018 in Mannheim eingeführte Quote von 30 Prozent für besonders preiswerte Wohnungen wurde auch hier vertraglich vereinbart", erklärte Baubürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD) dazu.

Jetzt soll das Collini Center seine Verhüllung verlieren: Das Gerüst rund um den Büroturm wurde vor einigen Jahren aus Sicherheitsgründen aufgestellt. Da dort nun keine Menschen mehr ein und aus gehen, hat sich die Deutsche Wohnwerte dazu entschlossen, das kostenintensive Gerüst nicht von der Stadt Mannheim zu übernehmen. Die Konstruktion soll bis Ende Februar abgebaut werden. Großflächige Absperrungen am Boden sorgen dann für die notwendige Sicherheit von Passanten. Da jedoch auch die Rettungswege zur Tiefgarage betroffen sind, kann diese nicht mehr weiter genutzt werden.

Die betroffenen Anwohner sollen ein Vorrecht für rund 200 mögliche Stellplätze einer Parkmulde auf der Ostseite des verbleibenden Wohnturms erhalten. Weitere rund 300 Stellplätze werden auf der anderen Seite des Neckars in der Neckaruferbebauung Nord bereitgestellt. "Dafür muss man sich digital anmelden, nicht alle Bewohner können das. Manche haben hier bereits 40 Jahre ihren Stellplatz", klagt de Poorter. Da sich die Ausweichparkplätze im Freien unter den Platanen befinden, wird viel Dreck von Vögeln und Bäumen befürchtet. "200 Parkplätze in der Mulde sind meiner Meinung nach nur auf dem Papier möglich, durch die Enge der eingezeichneten Parkplätze und des Baumbestands sind nicht alle Parkplätze für jedes Auto nutzbar", fügt Anwohner Thomas Holzner hinzu.

Da bereits seit Monaten bekannt ist, dass der Eigentümerwechsel zum Jahresende erfolgt, hätte er sich eine frühere Information gewünscht. "Eine Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten wäre den Betroffenen gegenüber fair gewesen." Deshalb werde der Verein nun rechtliche Schritte einleiten und die Gültigkeit einer Kündigungsfrist von nur einem Monat anzweifeln.

Zudem möchte man auch den bereits begonnenen Gerüstabbau stoppen. "Schließlich setzen wir uns ja für den Erhalt und die Sanierung des Gebäudes ein", betont de Poorter. So oder so aber sieht man nun weitere Probleme auf die Anwohner zukommen. Schon jetzt seien die Parkflächen im Gebiet zur Abendstunde überfüllt. Durch die Sperrung der Tiefgarage dürfte sich die Lage nicht entspannen.

Die Deutsche Wohnwerte hat bereits einen Abrissantrag gestellt. Der Rückbau soll im dritten Quartal 2022 beginnen. Parallel laufen die Konkretisierung des städtebaulichen Konzepts und die Ausarbeitung des Bebauungsplans für die Neuordnung des Collini-Areals.