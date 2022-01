Außer während einer Renovierung in den 1980er-Jahren hatte der Kultklub in der Kurfürstenpassage nie länger geschlossen – bis Corona kam: Maximilian Dierschke (links) und Tom Esselborn in der Diskothek Tiffany. Foto: Partner

Von Marco Partner

Mannheim. Drei bis vier intensive Monate: Das ist die Bilanz für die Clubs im Jahr 2021. Mitte August konnte auch das Tiffany in der Innenstadt nach eineinhalb Jahren Dauerpause die Pforten öffnen. Seit dem 4. Dezember hat die seit 1969 bestehende Disco in der Kurfürstenpassage wieder geschlossen. Auf und zu, hin und her: Betriebsleiter Maximilian Dierschke kennt das Dilemma zwischen Hoffen und Bangen nach nun fast zwei Jahren Pandemie. Trübsal blasen möchte er nicht, sondern vorbereitet sein auf den Moment, wenn sich auch für die Clubs wieder Türen und Perspektiven öffnen.

Auf Instagram und anderen sozialen Kanälen hält der 30-Jährige Kontakt zum Publikum, trifft sich mit manchen Stammkunden in Cafés und Restaurants und lässt im Glitzerkeller kleinere Renovierungsarbeiten vornehmen. "Die festen Mitarbeiter sind jetzt wieder in Kurzarbeit, für unsere Studierenden ist es schwierig, da sie keine Hilfen erhalten", bedauert der 30-Jährige.

Schon im Sommer sei es nicht einfach gewesen, wieder einen festen Stab an Barkeepern und Co. zu rekrutieren. Ohne Garantie, wie lange das Partyleben andauern wird. "Aber wir haben ein sehr familiäres Team, manche ehemaligen Studentinnen halten uns die Treue, obwohl sie ihr Studium längst beendet und ein geregeltes Arbeitsleben haben. Es gibt einen großen Bezug zum Tiffany", weiß Dierschke, worauf er sich auch in Krisenzeiten verlassen kann.

Als im November die Corona-Regelung nochmals verschärft und ein Schnelltest für alle Besucher unabdingbar wurde, fand man schnell eine Kooperation mit der benachbarten Apotheke, die von 23 Uhr bis Mitternacht nochmals für den Nasencheck zur Stelle war. Als im vergangenen Juli das Tiffany für Privatpartys bereits im Kleinen öffnete, war man gleich ausgebucht.

"Es gab einen großen Nachholbedarf", sagt Dierschke, der die Quadrate-stadt nicht vom schon vor Corona debattierten Discosterben betroffen sieht: "Allein bei uns sind fünf weitere Clubs fußläufig erreichbar, wir haben in Mannheim noch eine richtige Clubkultur und Ausgehszene. Unsere Gäste kommen auch aus Karlsruhe, Heidelberg und der Pfalz", erklärt er. Und doch werde die erneute Wiedereröffnung nicht auf Knopfdruck gelingen. "Die fehlende Planbarkeit ist ein großes Problem: DJs müssen gebucht, Personalpläne geschrieben und das Publikum informiert werden. Das geht nicht von heute auf morgen, und doch rechnen wir jederzeit damit, wieder öffnen zu dürfen", betont er.

Fast 53 Jahre hat das Tiffany bereits auf dem Partybuckel. Lässt Gründer und Geschäftsführer Tom Esselborn die fünf Dekaden Revue passieren, fallen ihm nur fünf Wochen für Umbaumaßnahmen irgendwann in den 1980er-Jahren als längste Pause ein. Natürlich müssten viele Clubs aufpassen, dass sie finanziell nicht ausbluten. "Gerade der Dezember ist für gewöhnlich unser stärkster Monat und macht fast ein Viertel unserer Jahreseinnahmen aus", erklärt er.

Der heute 78-Jährige jobbte als Student im längst verschwundenen "Le Bateau" in der Kunststraße. Als die Herrenbar "Beim Jupp" in der Kurfürstenpassage schloss, wurde er gefragt, ob er nicht Geschäftsführer und Discjockey im neuen Tiffany-Club werden wollte. Seine Frau Gisela gestaltete die Innenräume mit weißem Marmor. Elf Jahre lang stand er selbst sieben Nächte in der Woche an den Plattentellern, erlebte das Disco-Fieber und viele musikalische und subkulturelle Club-Entwicklungen von Soul bis Techno.

Promis wie Cat Stevens, Falco oder Adriano Celentano besuchten nach ihren Mannheim-Konzerten das Tiffany. Diese Zeiten sind passé. "Natürlich müssen sich Clubs wandeln, heute müssen sie auch Restaurant und Bar sein, aber man muss sich nicht immer neu erfinden, schließlich sind wir uns ja auch über 50 Jahre treu geblieben und haben zum Beispiel nie Eintritt verlangt. Wir verkaufen nicht Drinks und Musik, sondern Atmosphäre", betont er.

Dass durch die Pandemie das Selbstverständliche wieder zu etwas Besonderem wird – und somit vielleicht in der Nach-Corona-Ära ein Boom in der Club-Szene ausgelöst wird – so weit reicht der Optimismus aber nicht. "Das Ausgehverhalten hat sich gewandelt, Bekanntschaften werden heute eher über Parship gemacht als im Club. Unsere Aufgaben haben sich fast anachronistisch verschoben, nicht nur das laute Musikerlebnis, sondern das persönliche Treffen und Wiedersehen mit anderen Clubbesuchern rückt in den Vordergrund", erkennt Esselborn.

Auch Maximilian Dierschke war bereits als Schüler und Student Dauergast im Tiffany. Als er vor fünf Jahren zum Bewerbungsgespräch als Betriebsleiter eingeladen wurde, zögerte der Wirtschaftsingenieur keine Sekunde. "Ich bin gerne von Leuten umgeben, dann blühe ich auf." Der Tiffany-Betriebsleiter versucht seine "alten" Alltagsgewohnheiten beizubehalten: "Ich bin eine Nachteule, jetzt halte ich mich eben mit Netflix-Serien wach. Ich muss ja schließlich fit und im richtigen Schlafrhythmus sein, wenn wir wieder öffnen."