Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Ab dem 1. September geht in Mannheim das vom Gemeinderat im März 2019 mehrheitlich beschlossene Frauennachttaxi an den Start. Es kann ganzjährig von 22 bis 6 Uhr von Frauen und Mädchen ab 14 Jahren ohne männliche Begleitung genutzt werden. Die Fahrt muss im Mannheimer Stadtgebiet angetreten werden, kann jedoch über die Stadtgrenzen hinausgehen. Bei telefonischer Bestellung muss in der Taxizentrale explizit ein Frauennachttaxi verlangt werden.

Fahrzeuge mit dem Aufkleber "Ich bin ein Frauennachttaxi" können auch direkt herangewinkt werden. Die Fahrt wird mit sieben Euro bezuschusst, die am Fahrtende vom angezeigten Preis abgezogen werden. Die Stadt schießt pro Jahr 25.000 Euro zu. Taxifahrer und -fahrerinnen entscheiden selbst, ob sie mitmachen. Wer dabei ist, verpflichtet sich jedoch, vorab an einer Schulung teilzunehmen, die nicht nur Hintergründe und Eckpunkte des Konzeptes vorstellt, sondern auch Verhaltensrichtlinien vorgibt.

"Wir wollten eine möglichst einfache und zugleich verlässliche Lösung für alle Beteiligten mit wenig Verwaltungsaufwand und maximalem Nutzen", sagt Zahra Deilami. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim hat mit ihrem Team das Konzept erarbeitet und sich dafür Modelle in anderen deutschen Städten angeschaut. Alle zielen darauf ab, sowohl die tatsächliche Sicherheit von Frauen zu erhöhen als auch das objektive Sicherheitsempfinden zu verbessern und ihnen dadurch eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Denn die große Mehrheit der Frauen in der Bundesrepublik gibt an, aus Angst vor sexuellen Übergriffen in der Dunkelheit nur ungern allein unterwegs zu sein.

Deilami sah sich bei ihrer Recherche einer Vielzahl von unterschiedlichen Modellen gegenüber: komplett oder teilweise kommunal finanziert, manchmal auch ohne städtischen Zuschuss. In Münster beispielsweise sind die Stadtwerke Träger, in Bremen handelt es sich um eine freiwillige Leistung der Taxiunternehmen. In Osnabrück muss die Bestellerin ihren Erstwohnsitz in der Stadt haben. In Heidelberg wird der Zuschuss nur für Fahrten innerhalb der Stadtgrenzen gewährt. Häufig ist das Angebot als ÖPNV-Anschlussfahrt konzipiert oder die vergünstigten Taxitickets müssen im Vorfeld erworben werden.

"Wir haben die anderen nach Herausforderungen und Erfahrungswerten gefragt, um die für Mannheim passende Lösung zu finden", sagt Deilami, der es besonders wichtig ist, dass das Angebot für jede Frau gilt. "Mannheim ist eine weltoffene Stadt mit vielen Gästen. Das sollte sich in unserem Konzept wiederfinden", betont sie. Wer sich spontan entscheidet, nach dem Theater- oder Discobesuch ein Frauennachttaxi zu rufen, gehört ebenso zur Zielgruppe wie der Teenager, der mit Freunden Geburtstag feiert und für eine bestimmte Uhrzeit vorbestellt.

In Fahrt gebracht haben das Mannheimer Frauennachttaxi entsprechende Anträge von Grünen und SPD. Doch was ist, wenn die 25.000 Euro und damit die errechneten bezuschussten 3000 Fahrten aufgebraucht sind? "Sieben Euro pro Fahrt ist für den Anfang ein angemessener Betrag", sagt Angela Wendt. Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion spricht sich jedoch dafür aus, den finanziellen Spielraum langfristig zu erweitern, damit nicht Fahrten aufgrund des erreichten Limits abgelehnt werden müssen. CDU-Stadträtin Katharina Funck hält den bewilligten Rahmen zunächst für ausreichend. Bei Bedarf sei nachzujustieren. "Und man muss möglicherweise auch darüber sprechen, ob das Angebot auf weitere Gruppen auszuweiten ist, beispielsweise auf ältere Menschen", sagt sie.

Nach Auffassung von Claudia Schöning-Kalender (SPD) wird das Frauennachttaxi subjektiv wie objektiv die Sicherheit von Frauen in Mannheim erhöhen. "Es hilft dabei, dass sie mobil sein und am öffentlichen Leben teilnehmen können. Auch ohne Auto", meint die frauenpolitische Sprecherin. Auch sie hält es daher für wichtig, eine Erhöhung der Finanzmittel zu prüfen. "Wir werden das evaluieren", bestätigt Deilami, dass regelmäßige Zwischenberichte darüber Auskunft geben sollen, wie viele Frauen das Mannheimer Nachttaxi ab dem 1. September bewegt.