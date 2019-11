Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. „Kinder bewegen“, unter diesem Motto bietet der Verein Neckarstadt Kids nach der Schule täglich zwei, manchmal drei verschiedene Sport- und Kreativangebote für Grundschüler an. Mit 17 Gründungsmitgliedern nahm der Verein im März 2018 seine Arbeit auf. „Jetzt sind wir über Hundert“, sagt Christiane Sobel, die gemeinsam mit Yvette Boedecker und Sengül Kardelen den Vorstand bildet, stolz. Sie war viele Jahre ehrenamtlich in der Hausaufgabenförderung des Stadtjugendrings tätig. Die Steuerungsgruppe des Stadtteilförderprojekts „Lokale Stadterneuerung“ fragte Sobel, ob sie in der Neckarstadt West ein Angebot ins Leben rufen könne, das die Lebenssituation der Kinder verbessert.

Es sollte ein Nachmittagsangebot sein, dass den Mangel an Vereinsaktivitäten und die fehlende Ganztagsschule kompensiert. Eltern und Schulen sollten ebenso mit einbezogen werden wie Unternehmen, bereits im Stadtteil etablierte Initiativen sowie die Bürgerschaft. Gefragt war daher eine Netzwerkerin mit vielen Kontakten. Christiane Sobel verfügt darüber ebenso wie Sengül Kardelen, die im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms „Ein Quadratmeter Bildung“ schon seit mehreren Jahren an der Humboldtschule in der Familienbegleitung tätig ist. Yvette Boedecker wiederum kennt sich mit Förderanträgen aus.

„Wir wollten verlässliche Angebote und Treffpunkte schaffen. So gingen wir auf die Suche nach qualifizierten Trainern und Übungsleitern“, erzählt Sobel. Bereits im September 2018 bot der junge Verein Nachmittagsgruppen in den Bereichen Sport, Tanz, Theater, Artistik, Malen und Musik in den beiden Grundschulen sowie im Bürgerhaus an. Mittlerweile gibt es eine eigene Zirkusgruppe, die am Freitag in der Neckarschule trainiert. Die Bollywood-Tanzgruppe befindet sich gerade im Aufbau.

Hintergrund Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielseitige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen. Es geht beispielsweise um Teilhabe, Umweltschutz oder Integration. In der Serie „Engagiert in [+] Lesen Sie mehr Für ihr Engagement in Mannheim hat Oberbürgermeister Peter Kurz beim Neujahrsempfang der Stadt zwölf ehrenamtlich tätige Bürger und Initiativen ausgezeichnet. Mit ihren Ideen helfen sie auf vielseitige Art, die Stadtgesellschaft voranzubringen. Es geht beispielsweise um Teilhabe, Umweltschutz oder Integration. In der Serie „Engagiert in Mannheim“ stellt die RNZ jeden Monat eine dieser Ideen und die Akteure vor. oka

[-] Weniger anzeigen

Neben der Ballschule Heidelberg gehört Tsvetelina Hristova zu den Kooperationspartnern. Die Künstlerin kam über eine Kindertheaterveranstaltung zum Verein und bot spontan an, sich einzubringen. Ihr Malkurs findet mittlerweile zwei Mal pro Woche statt. Beim RNZ-Besuch steht Punktmalerei auf dem Programm. Statt mit Pinsel wird mit Stäbchen gemalt. Tsvetelina Hristova erklärt den Kindern, dass es sich dabei um eine uralte Technik handelt, die von den Ureinwohnern Australiens stammt. Die Nachwuchskünstler haben auch schon mit Ton geknetet, Postkarten gestaltet oder Blumen gefaltet. Im Malkurs entstandene Bilder werden im Projektbüro in der Lutherstraße ausgestellt. Melissa erzählt, dass alles, was sie im Kurs gemalt hat, von ihr aufgehoben wird, um daraus eine Kunstmappe zusammenzustellen. Viktoria ist neu dabei und spricht wenig Deutsch. Der Malkurs fördert nicht nur ihre Kreativität, sondern im Austausch mit den anderen Kindern auch ihre Sprache.

Die Neckarstadt Kids finanzieren sich über Fördermittel und Sponsoren. Die Stadt unterstützt mit Räumlichkeiten und hat im Bürgerhaus ein Büro als Anlaufstelle eingerichtet. Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Die Kursleiter erhalten eine Aufwandsentschädigung. Der Vereinsbeitrag wird mit 24 Euro pro Jahr bewusst gering gehalten, um möglichst viele dafür zu gewinnen, gemeinsam etwas für die Kinder in der Neckarstadt West zu bewegen. 120 Kinder besuchen pro Woche die Angebote der Neckarstadt Kids.

Gerade hat sich der Verein an der Lichtmeile beteiligt und im Sommer den zweiten Neckarstadt-Cup – ein Laufwettbewerb für Grundschulkinder aus der Neckarstadt West – organisiert. Die Neckarstadt Kids feiern bei Schulfesten mit und veranstalten Familien- und Kinderfeste. „Es ist uns wichtig, die Eltern einzubeziehen und für ihren Stadtteil zu interessieren“, sagt Sobel. Um das Miteinander zu fördern, sind Museumsbesuche von Eltern und Kindern geplant. Da die Nachfrage besteht, will der Verein zudem probieren, auch für Fünft- und Sechstklässler Angebote zu machen.

Info: Die anderen Folgen der Serie gibt es im Internet unter www.rnz.de /ma-engagiert.