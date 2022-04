Mannheim. (RNZ) Zwei Jahre fiel der SRH Dämmer-Marathon wegen der Corona-Pandemie aus, am Samstag, 14. Mai, schnüren die Sportler wieder die Laufschuhe. Erstmals seit 2005 werden die Sieger auf einer Doppelrunde durch Mannheim ermittelt. Der traditionelle Abschnitt durch Ludwigshafen fällt weg. Als Grund nannte der Veranstalter M3 massive Preissteigerungen in allen Bereichen, vor allem aber bei der Verkehrssicherung und Absperrung der 42,195 Kilometer langen Strecke.

"Wegen der Coronabeschränkungen konnten wir erst Mitte Februar beschließen, dass der Dämmer-Marathon stattfinden wird, und in die intensive Planung einsteigen", erklärt M3-Geschäftsführer Christian Herbert. Man habe dann Angebote von Firmen eingeholt, die auf der gesamten Marathonstrecke Halteverbotszonen und Sperrungen aufbauen. Die genannten Preise seien dreimal so hoch gewesen wie 2019, so Herbert. In langen und intensiven Gesprächen habe sich schließlich gezeigt, dass der Veranstalter nicht mit Fantasiepreisen konfrontiert wurde. "Die Kosten für die gesamte Marathoninfrastruktur sind ins Unermessliche gestiegen", sagt Herbert. Um die Ausgaben zu senken, entschied sich M3 für die reine Mannheimer Variante.

Es bleibt beim gewohnten Start und Ziel vor dem Rosengarten. Die erste Runde entspricht im Wesentlichen der Streckenführung des Halbmarathons von 2019: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer laufen auf der Augustaanlage und der Theodor-Heuss-Anlage in Richtung Neuostheim. Über die Seckenheimer Landstraße wird das "Stimmungsnest" Seckenheim erreicht, wo, so hofft M3, eine Party wie vor Corona abgehen soll. Über die Seckenheimer Landstraße, den Fernmeldeturm und das Nationaltheater geht es wieder zurück auf den Friedrichsring. Hier läuft das gesamte Feld über die Planken und den Friedrichsplatz.

Am Lipsirad laufen die Sportler in Richtung Ziel; die Marathonis und Teamläufer gehen in die zweite Runde. Wie in der ersten Runde geht es ab Seckenheim wieder nach Westen, hinein in die City. Über die Planken und die verlängerte Fressgasse erreichen die Läufer die westlichsten Ausläufer der Quadrate, weiter geht’s an den Reiss-Engelhorn-Museen vorbei auf die Kunststraße und zum festlich erleuchteten Rosengarten. Christian Herbert sieht die Änderung mit gemischten Gefühlen, ist aber überzeugt: "Wir sind uns sicher, dass die Doppelrunde superschnell und hoch attraktiv ist."

Info: www.daemmermarathon-mannheim.de