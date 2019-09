Mannheim. (pol/mün) Der Brand eines Oldtimers am Samstag in der Tiefgarage der Neckaruferbebauung in der Mannheimer Neckarstadt führte zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte. Vorsorglich wurden auch 320 Schüler der Werner-von-Siemens-Schule und Carl-Benz-Schule in Sicherheit gebracht.

Die brennende Oldtimer-Corvette im ersten Obergeschoss der Garage wurde der Feuerwehr gegen 10.40 gemeldet. Das Fahrzeug brannte komplett und auch ein benachbarter Skoda wurde beschädigt.

Fünf Personen wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung behandelt - darunter der 65 Jahre alte Besitzer der Corvette. Er kam in ein Krankenhaus, berichtet die Polizei.

Der Brand konnte gegen 11.30 Uhr gelöscht werden, danach wurde das Gebäude noch gelüftet.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro an den Fahrzeugen, der Gebäudeschaden wurde auf etwa 20.000 Euro beziffert.

Während der Brandbekämpfung und Lüftungsmaßnahmen wurde der Tiefgaragenbereich für den Personenverkehr gesperrt,

Vorsorglich wurden zudem zwei Schulen, die Werner von Siemens Schule und die Carl-Benz-Schule, evakuiert. Dort waren 320 Schüler im Alter von 16 bis 20 Jahren im Unterricht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachte ein technischer Defekt bei der Corvette den Brand, teilt die Polizei mit.