Mannheim. (dpa/lsw) - Der Mannheimer City Airport ist beim diesjährigen Flughafenranking der deutschen Piloten durchgefallen. Er schnitt mit der schlechtesten Note ab. In dem am Donnerstag von der Vereinigung Cockpit (VC) vorgestellten "Flughafencheck 2019" wird vor allem bemängelt, dass in Mannheim die größere Auslaufzone am Ende der Landebahn fehle.

Trotzdem bescheinigt die Vereinigung aber allen Flughäfen in Deutschland, den gesetzlichen Vorschriften gerecht zu werden.

Mannheim kommt dabei aber nur auf eine Durchschnittsnote von 3,6, während die Flughäfen München und Leipzig mit jeweils 1,6 an der Spitze stehen.

Die Betreiberin des Flugplatzes betont, dass dieser sicher sei. "Der City Airport Mannheim ist seit 2017 nach dem höchsten europäischen Sicherheitsstandard zertifiziert", heißt es in einer Stellungnahme vom Leiter der Flugsicherung am City Airport. Die am Anfang und Ende einer Start- und Landebahn vorgeschriebenen Freiflächen seien in Mannheim zwar geringer als an anderen Flugplätzen, aber das gleiche man durch zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen aus, die es an anderen Flugplätzen so nicht gebe.