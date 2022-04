Mannheim. (dpa-lsw) Für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim hat am Donnerstag der Kartenvorverkauf mit einem Fest in der Innenstadt begonnen. Erwachsene zahlen 145 Euro, im Vorverkauf 130 Euro. Die Dauerkarte für junge Menschen bis 24 Jahren kostet 65 Euro, im Vorverkauf 60 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. Nach Auskunft der Stadt werden rund 2,1 Millionen Besucher erwartet.

Die Buga soll vom 14. April bis 8. Oktober 2023 in Mannheim Garten- und Pflanzenfans anlocken. Die auf 40 Millionen Euro kalkulierte Schau wird eine Fläche von über 100 Hektar haben. Die Buga findet alle zwei Jahre statt. Bei der Mannheimer Buga steht Nachhaltigkeit im Vordergrund. Neben Blumen und Gartenlandschaften werden innovative Lösungen geboten in Bezug auf Klima, Umwelt, Energie und Nahrungsmittelsicherung.