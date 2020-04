Mannheim. (pol/mün) Vier Müllcontainer gerieten am Donnerstagabend an der Gebäudewand der Rheinauschule in Brand. Gegen 18.30 Uhr wurde das Feuer entdeckt - schon eine halbe Stunde später konnte die Feuerwehr die Löschmaßnahmen beenden.

Dabei verhinderten die 32 Rettungskräfte, dass das Feuer auf der Schulgebäude übergriff. Aber wegen der starken Rauchentwicklung zog auch Rauch in das Gebäude.

Zur möglichen Brandursache ist bislang noch nichts bekannt. Durch die starke Rauch- und Hitzeentwicklung wurde auch die Fassade des Schulgebäudes beschädigt. Der Sachschaden ist bislang noch nicht bekannt.

Der Straßenverkehr war nur geringfügig beeinträchtigt.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der der Rufnummer 0621/833970 melden.