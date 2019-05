Mannheim. (pol/mün) Hoher Sachschaden - zum Glück aber keine Verletzten. So lautet die Bilanz eines Wohnungsbrands am Freitagnachmittag in Mannheim.

Gegen 17 Uhr war in einem Mehrfamilienhaus in der Rheinaustraße das Feuer ausgebrochen. Zu dem Zeitpunkt war niemand in der Wohnung, die derzeit leer steht, wie die Polizei mitteilt. Durch das Feuer wurde niemand verletzt.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Brand in der Küche entstanden ist.

Die Wohnung sei jetzt nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden soll bei mehreren zehntausend Euro liegen.