Mannheim. (pri/rl) Zu einem Brand in einem Ladengeschäft in der Innenstadt kam es am Dienstagvormittag. Das Feuer wurde von einem Feuerwehr-Trupp gelöscht, die mit schwerem Atemschutz im Einsatz waren. Nachdem das Feuer gelöscht war lüfteten die Wehrleute die Räume per Hochdrucklüfter.

Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Der Straßenbahnverkehr ist während des Feuerwehreinsatzes im Bereich O4 eingeschränkt. Näheres ist noch nicht bekannt.