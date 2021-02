Mannheim. (pol/rl) Zu einem Feuerwehreinsatz kam es in der Joseph-Bauer-Straße in Feudenheim am Mittwochvormittag. Laut Polizeibericht brach das Feuer gegen 13 Uhr in einem Reihenhaus aus. Von einer starken Rauchentwicklung war in der Erstmeldung die Rede. Das Feuer brach im Keller des Anwesens aus und breitete sich schnell aus. Die Bewohner wurden evakuiert. Auch die Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, da ein Übergreifen der Flammen nicht ausgeschlossen werden konnte.

Es habe mindestens vier Verletzte gegeben, die wegen eingeatmeter Rauchgase und Verbrennungen behandelt wurden. Wie schwer die Verletzungen sind oder wie hoch der entstandene Sachschaden ist, sei bislang nicht bekannt, meldete die Polizei