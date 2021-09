Mannheim. (pol/mare) In Mannheim hat in der Nacht zum Mittwoch ein leerstehendes Gebäude in der Diffenéstraße gebrannt. Das berichtet die Polizei.

Kurz nach 0 Uhr war das Feuer in einem Gebäudeteil der ehemaligen "Musikinsel" ausgebrochen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, schlugen den Einsatzkräften bereits erste Flammen aus einem Garagenanbau entgegen.

Trotz sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen griff das Feuer auch auf das Hauptgebäude über. Nur mit Mühe konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Die Feuerwehr hatte Mühe in dem teilweise zugemauerten oder mit Holz verschlossenen Gebäude vorzudringen. So musste unter anderem eine zweite Drehleiter für die Löscharbeiten aufgebaut werden.

Die Feuerwehr war bis etwa 3 Uhr mit starken Kräften im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist derzeit ebenso unklar, wie die Brandschadenshöhe. Während des Einsatzes kam es zu kurzen Straßensperrungen. Der Polizei zufolge kam es jedoch zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Sachdienliche Hinweise zu dem Brand erbitten die Brandermittler des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/33010.

Update: Mittwoch, 8. September 2021, 3.14 Uhr