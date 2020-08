Mannheim. (pol/mare) Am Donnerstagnachmittag war ein 49-jähriger Mann mit dem Auto im Stadtteil Oststadt unterwegs, obwohl er keinen Führerschein hatte. Dabei verursachte er auch noch betrunken einen Verkehrsunfall und flüchtete von der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilt.

Aber der Reihe nach: Der 49-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit seinem Opel auf dem Kaiserring in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf der linken Abbiegerspur in Richtung Reichskanzler-Müller-Straße fuhr er einem 68-jährigen Autofahrer auf, der mit seinem Porsche an der roten Ampel stand. Der 49-Jährige stieg kurz aus und sprach mit dem Porsche-Fahrer, ohne jedoch seine Personalien zu hinterlassen.

Anschließend stieg er wieder ein und fuhr einfach davon. Der Porsche-Fahrer notierte aber noch das Kennzeichen des Opel und verständigte die Polizei.

Den Opel fanden die Beamten dann bei der Wohnung des 49-Jährigen am Fahrbahnrand geparkt. Und auch der Delinquent war nicht weit.

Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten schnell deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Der Mann wurde daraufhin zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde nicht einbehalten - er besitzt nämlich gar keinen.

Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.