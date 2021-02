Mannheim. (pol/make) In der Neckarstadt ist ein 32-jähriger Mann am frühen Samstagmorgen betrunken und ohne Führerschein mit einem Auto unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben fiel der Mann einer Polizeistreife kurz vor drei Uhr auf, als er auf der Altrheinbrücke in Richtung Diffenéstraße unterwegs war.

Aufgrund seiner auffälligen Fahrweise wurde er schließlich gestoppt. Auf die Aufforderung der Beamten, seinen Führerschein vorzuweisen, entgegnete er, dass er keinen habe. In seinem Atem bemerkten die Beamten sogleich starken Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 1,1 Promille, ein Drogentest verlief ohne Befund.

Der Mann wurden anschließend zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann den Honda unberechtigt aus der Werkstatt seines Vaters, ohne dessen Wissen und ohne Wissen des Halters, in Betrieb genommen hatte.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugter Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt.

Zusätzlich sehen er und seine beiden Mitfahrer einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung entgegen.