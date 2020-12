Von Carsten Blaue

Mannheim. Die Deutsche Bahn (DB) und auch die regionalen Nahverkehrsunternehmen betonen vor dem Hintergrund hoher Corona-Infektionszahlen immer wieder, wie "sicher" das Bus- und Bahnfahren ist. Ob die geltenden Hygienemaßnahmen wirksam sind, wird sich gerade über die Weihnachtstage beweisen müssen, wenn die DB ihr Zugangebot verstärkt und mit mehr Fahrgästen rechnet. Auch deshalb setzt die Bahn, unterstützt durch örtliche Ordnungsbehörden und die Polizei, auf mehr Präsenz und Kontrolle. Darauf sollte am Montag der bundesweite Aktionstag zur Einhaltung der Maskenpflicht hinweisen. Auch im Mannheimer Hauptbahnhof waren Mitarbeiter der "DB Sicherheit" gemeinsam mit Bundespolizisten unterwegs.

Zur Mittagszeit ist es erstaunlich ruhig im Bahnhofsgebäude. Man hört kaum Stimmen. Nur die Geräusche von einfahrenden Zügen und die Lautsprecherdurchsagen hallen von draußen her durch den hohen Raum, in dem es etwas zieht. Unten rechts auf der großen Anzeigetafel mit den Abfahrtszeiten steht dick der Hinweis auf die Maskenpflicht im gesamten Bahnhof. "Ich sage mal pauschal, dass sich 99 Prozent der Reisenden daran halten. Die Akzeptanz ist schon sehr hoch", sagt ein Bahn-Sprecher, der aus Stuttgart gekommen ist. Zum Aktionstag gehört auch, dass im Zug von der Landeshauptstadt nach Mannheim und zurück kontrolliert wird.

Die Sprecherin der Karlsruher Bundespolizeiinspektion neben ihm nickt. In deren Zuständigkeitsbereich fällt nicht nur Mannheim, auch die Hauptbahnhöfe von Karlsruhe, Pforzheim und Heidelberg gehören dazu. "Zwischen 2. November und 6. Dezember", sagt die Beamtin im Range einer Polizeioberkommissarin, "haben wir insgesamt exakt 2588 Personen auf die Maskenpflicht angesprochen."

Da werde genau Statistik geführt, antwortet sie auf Nachfrage. Demnach hätten sich 2542 der Ermahnten einsichtig gezeigt – und 46 eben nicht. In diesen Fällen hätten die Einsatzkräfte das jeweils zuständige Gesundheitsamt zur Prüfung und zur Einleitung von Bußgeldverfahren informiert.

Seit Anfang November, so die Bundespolizistin, hätten ihre Kollegen die Kontrollmaßnahmen nochmals intensiviert. Täglich würden Reisende in den Bahnhöfen und Zügen angesprochen. Sollte ein Kunde seine Fahrt nicht fortsetzen dürfen, weil er sich partout quer stellt, könnte das Bahn-Personal die Beamten hinzuziehen, die auch gebührenpflichtige Platzverweise aussprechen, wenn es nötig ist. Dabei gehe es um Augenmaß und Verhältnismäßigkeit. Außerdem seien die drastischen Maßnahmen dann doch Einzelfälle.

Der Bahn-Sprecher betont, dass das Masketragen das wirkungsvollste Mittel für eine sichere Fahrt sei. Daher sei die Kontrolle der "zentrale Baustein" der Ordnungspartnerschaft von DB und Bundespolizei, die am Mannheimer Hauptbahnhof ein Revier hat. Die "DB Sicherheit" werde ihre Überprüfungen in den Zügen verdoppeln, und die Bundespolizisten setzen auf Präsenz: "Man wird uns in den Bahnhöfen sehen", sagt die Sprecherin. Auch in Heidelberg, unterstreicht sie.

Die Maskenkontrolle sei für ihre Kollegen eine zusätzliche Aufgabe im Streifendienst, den sie immer zu dritt oder zu viert absolvieren. Die Bahn hat im Sicherheitsbereich zusätzlich Personal eingestellt. Zumal die Auslastung im Fernverkehr zu Weihnachten deutlich über den derzeitigen 25 Prozent (im Nahverkehr 55 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor Corona) liegen dürfte. Auf Nachfrage sagt der Sprecher, dass es auch unter den Bahnern Corona-Infektionen gibt. Dadurch sei aber der Betrieb nicht eingeschränkt.

Während er das sagt, läuft unbeobachtet ein Reisender vorbei, der seine Maske nur über dem Mund, nicht aber über der Nase trägt. Der Kandidat für eine "Ansprache" ist an diesem Mittag im Bahnhof kein Einzelfall. Weitere würden sich schon kurz vor Mittag vor dem Bahnhofsgebäude finden lassen. Hier stehen einige Passanten um den Aschenbecher herum und rauchen, ohne dabei den nötigen Abstand zu halten, was laut der Polizeisprecherin gar nicht geht.

Ein Raucher wird später sogar ganz ohne Mundschutz auf dem Bahnsteig erwischt. Als die Kontrolleure gerade einen der Gastrobetriebe in der Bahnhofshalle inspizieren, betritt ein paar Meter weiter ein verwirrt wirkender Mann das Gebäude vom Willy-Brandt-Platz her. Eine Maske hat er gar nicht dabei. Die Kontrollen haben schon ihre Gründe.