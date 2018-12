Mannheim. (rnz) Zahlreiche Fälle von Vandalismus halten die Mannheimer Polizei aktuell auf Trab. Nachdem unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag geparkte Fahrzeuge in der Neckarstadt-Ost und -West beschädigt hatten, kam es nun eine Nacht später in der Innenstadt und im Jungbusch zu erheblichen Sachbeschädigungen abgestellter Fahrzeuge.

Ermittlungen der Polizei zufolge sind nach bisherigem Stand zwischen 40 und 50 Autos mit Farbe besprüht worden. Als Tatzeit kommt demnach Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 5 Uhr, in Betracht. Tatorte waren die Akademie- und Schanzenstraße sowie der an den Jungbusch grenzende Luisenring. Der Täter soll männlich gewesen sein und Turnschuhe, eine zerrissene Jeans sowie einen schwarzen Pulli getragen haben.

Die Anzahl der beschädigten Fahrzeuge in Neckarstadt-Ost und -West ist außerdem von 25 auf mittlerweile 45 gestiegen. Bei allen betroffenen Autos sind laut Polizei Scheiben eingeschlagen worden. Die Ordnungshüter ermitteln nun, ob zwischen den Vorfällen ein Zusammenhang besteht.

Zeugen werden gebeten, sich entweder beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Rufnummer 0621/12580 oder beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Nummer 0621/33010 zu melden.