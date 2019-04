Mannheim. (pol/mün) Ein Fordfahrer beschwerte sich am Samstagabend per Hupe bei einem 18-jährigen Radfahrer im Mannheimer Stadtteil Neckarau, weil der ohne Licht unterwegs war. Auch eine Nachfrage des Radlers landete dann die Faust des unbekannten Autofahrers im Gesicht des 18-Jährigen. Einen zweiten Schlag konnte der Radfahrer abwehren und wehrte sich seinerseits mit Schlägen gegen den Angriff. Der unbekannte Täter stieg daraufhin wieder in seinen Ford und flüchtete auf der Luisenstraße in Richtung Fischerstraße.

Der unbekannte Ford-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Er soll Mitte 20 und etwa 1,80 Meter groß sein. Er habe Hochdeutsch ohne erkennbaren Dialekt gesprochen und helle blonde, glatte, gescheitelte Haare. Bekleidet sei er mit einer beigefarbenen kurzen Sommerhose und einem schwarzem T-Shirt gewesen.

Zeugen sollen sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau in Verbindung zu setzen.