Mannheim. (pr/van) Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstagmorgen auf der A656 am Mannheimer Kreuz in Fahrtrichtung Heidelberg gekommen.

Ersten Informationen zufolge soll ein Opel-Fahrer den sich stauenden Verkehr vor der Dauerbaustelle übersehen haben. Trotz Vollbremsung prallte der Autofahrer in einen vor ihn befindlichen Lkw.

Der Fahrer des Opel wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt.

An dem Opel entstand Totalschaden, er musste abgeschleppt werden. Der Lkw-Fahrer konnte mit seinem Fahrzeug selbständig zur nächsten Werkstatt fortsetzen. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Mannheim gesperrt.