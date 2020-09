Mannheim. (pol/kaf) In der Innenstadt Mannheim ist es am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Personengruppen gekommen. Wie die Polizei miteilt, erreichten die Beamten zahlreiche Notrufe. Sie fuhren den Bereich rund um den Marktplatz daraufhin mit vielen Kräften an. In einer ersten Meldung hieß es, es seien 30 bis 40 Personen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen. Als die ersten Polizeiwagen eintrafen, flüchteten die Personen jedoch.

Dennoch gelang es, einige Tatbeteiligte vor Ort zu stellen und vorläufig festzunehmen. Zudem fanden die Polizisten auch Schlagwerkzeuge in der Nähe und stellten sie sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beteiligten Personen wieder entlassen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen hat.