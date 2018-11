Mannheim. (pol/mare) Es fing mit einer kleinen Privatparty am Abend an. Am nächsten Morgen folgte das Erwachen für einen 32-Jährigen im Gefängnis und mit einer Anzeige wegen versuchten Totschlags. Das teilen die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Aber der Reihe nach: In der Nacht auf Donnerstag feierte der 32-Jährige gemeinsame mit einer 29-Jährigen und zwei weiteren Menschen eine Party in einer wohnung in Neckarau. Gegen 5 Uhr morgens eskalierte das Geschehen dann: Es kam zum Streit zwischen dem 32-Jährigen und der 29-jährigen Wohnungsbesitzerin.

Und es blieb nicht bei Worten: Der Mann schubste die Frau zunächst, sodass sie auf eine Couch fiel. Dann kniete er sich auf sie und würgte sie. Die anderen beiden Partyteilnehmer gingen dazwischen und trennten die Streithähne.

Doch das war noch nicht das Ende: Wieder ging der Streit verbal weiter - diesmal in einem anderen Zimmer. Hier stieß der 32-Jährige die 29-Jährige erneut zu Boden und würgte sie so lange, bis sie kurz das Bewusstsein verlor. Laut Polizei sagte der Mann dabei auch, dass er die Frau umbringen wolle.

Abermals schritten dann die anderen Gäste ein und stoppten den 32-Jährigen. Als die 29-Jährige wieder bei Bewusstsein war, war sie es nun, die aggressiv wurde. Sie griff sich einen Gegenstand schlug nach dem Mann, der immer noch auf ihr kniete. Dabei fügte sie ihm eine etwa sechs Zentimeter lange Schnittwunde am Oberkörper zu. Sie selbst wurde bei dem ganzen Kampf leicht verletzt.

Nachbarn hatten derweil die Polizei alarmiert, da sie durch den Lärm auf das Geschehen aufmerksam geworden waren. Die Beamten nahmen den 32-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim wurde er am Freitagmittag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen bestehender Fluchtgefahr. Er wurde danach in eine Justizvollzuganstalt eingeliefert.