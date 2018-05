Das Heizkraftwerk der MVV wird schon bald an das Fernwärmenetz angeschlossen. Bei der Verbrennung von Müll entsteht Energie, die dann in das Netz eingespeist wird. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Abfälle sind ein besonderer Stoff, aus dem seit 1965 auf der Friesenheimer Insel Energie gewonnen wird. Und die MVV Umwelt GmbH, eine Tochtergesellschaft der MVV Energie AG, die das Heizkraftwerk in Form einer Müllverbrennungsanlage gegenwärtig betreibt, investiert weiter in die Zukunft. 100 Millionen Euro sind es in den nächsten Jahren für drei Projekte: Den Anschluss des Heizkraftwerks an das Fernwärmenetz (60 Millionen Euro), eine Rückgewinnungsanlage von Phosphor aus Klärschlämmen (30 Millionen) und die Digitalisierung der Leitwarte (zehn Millionen). Förderanträge beim Land werden ausgelastet, sind aber noch nicht genehmigt.

Mit einer deutlichen Ausweitung der Prozessdampfabgabe an die umliegende Industrie und eine direkte Ankopplung an das regionale Fernwärmenetz, das bisher alleine vom Großkraftwerk Mannheim mit Heißwasser versorgt wurde, schlägt man gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Man steigert die Auslastung des Heizkraftwerks und man verbessert die Ökobilanz der erzeugten Energie, weil sie zumindest teilweise im Abfall kohlendioxidneutral gewonnen wird. "Wir machen unsere Fernwärme damit erneuerbarer", erläutert die MVV und erfindet damit eine neue Steigerungsform. Will sagen: Man steigert den Anteil erneuerbarer Energien an der Erzeugung der Fernwärme. Damit kann man den Abnehmern eine Fernwärmequelle anbieten, die alle vorgeschriebenen Energie-Effizienz-Standards und Vorschriften an Hausbesitzer erfüllt. Rund 20.000 Euro, so rechnet man bei der MVV vor, könnte ein Hausbesitzer an Dämmkostensparen durch die "neue Fernwärme", die einen Mix aus GKM-Wärme und Heizkraftwerk-Wärme darstellt.

Zusätzlich plant die MVV, eine Phosphor-Rückgewinnungsanlage zu bauen, die das Element aus dem anfallenden Klärschlamm von Kläranlagen separiert. Phosphor gilt bislang in der Landwirtschaft als unverzichtbarer Dünger. Man erwartet, dass die Anlage 2020 in Betrieb gehen kann. Die MVV reagiert damit auch auf Signale aus der Politik, dass die direkte Ausbringung von Klärschlamm in Zukunft auf Äcker verboten werden könnte. Mit der Anlage in Mannheim könnte man aus Klärschlämmen der Region etwa 1000 Tonnen des Gesamtbedarfs in Baden-Württemberg, der sich auf 12.000 Tonnen beläuft, beisteuern.

Man verwertet jährlich bei der MVV Umwelt 700.000 Tonnen Abfälle und betreibt zusätzlich seit 2003 das Biomassekraftwerk, das Altholz als Brennstoff einsetzt. "Abfall ist ein weltweit zur Verfügung stehender Rohstoff", so Hansjörg Roll, Technikvorstand der MVV Energie AG. Nicht weiter verwunderlich, dass man sich daher auch im Ausland betätigt. Erst vor wenigen Wochen hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass man die benachbarte Firma Roche mit Heißdampf versorgt. Bislang hatte Roche in einem eigenen Erdgas-Kraftwerk den Prozessdampf erzeugt. Jetzt starten die Arbeiten zur Verlegung einer Fernwärmeleitung an das Fernwärmenetz.

Mit Fernwärme versorgt werden die Städte Mannheim, Heidelberg, Schwetzingen und Speyer sowie die Gemeinde Ketsch. In Mannheim sind 60 Prozent aller Haushalte an das Fernwärmenetz angeschlossen. Im Rahmen der beschlossenen Investitionen sollen zehn bis 15 neue Arbeitsplätze entstehen, so Joachim Manns, Geschäftsführer der MVV Umwelt.