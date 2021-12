So soll das neue Gebäude New 7 im Quadrat N 7 an der Kunststraße einmal aussehen. Visualisierung: Blocker Partners

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Ein Kubus mit klaren Linien, Holz, Glas und Fassadenbegrünung: So soll das neue Objekt im Quadrat N7 aussehen. Die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel (D&S) errichtet es anstelle des Gebäudes, in dem zuletzt eine Filiale von "Galeria Karstadt Kaufhof" war. Angelehnt an die Adresse, soll es New 7 heißen.

Lange war unklar gewesen, wie das neue Gebäude an der Kunststraße genau aussehen soll. Vor einigen Woche hatte das Unternehmen zwar bekannt gegeben, dass aus Nachhaltigkeitsgründen die beiden Untergeschosse und das Erdgeschoss bestehen bleiben und Holz eingesetzt wird. Doch eine Visualisierung der Pläne gab es noch nicht.

Hintergrund > 1968 eröffnete Helmut Horten im Quadrat N 7 sein Kaufhaus. Doch die Immobilie gehörte ihm nicht, er hatte sie von Heinrich Vetter gemietet, der dort seit Mitte der 1930er-Jahre sein Kaufhaus betrieb. Auch nach der Übernahme von Horten durch Kaufhof blieb die Immobilie im Familienbesitz. [+] Lesen Sie mehr > 1968 eröffnete Helmut Horten im Quadrat N 7 sein Kaufhaus. Doch die Immobilie gehörte ihm nicht, er hatte sie von Heinrich Vetter gemietet, der dort seit Mitte der 1930er-Jahre sein Kaufhaus betrieb. Auch nach der Übernahme von Horten durch Kaufhof blieb die Immobilie im Familienbesitz. D&S kaufte das Gebäude im Oktober 2020 von Birgit Holzherr, einer Nichte von Heinrich Vetter. oka

Jetzt hat D&S das nachgeholt – wohl auch, weil der Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim den Entwurf vor Weihnachten "mit kleinen Anpassungswünschen" durchgewunken hat, wie D&S in einer Mitteilung bekannt gab. Mit der grundlegenden Neugestaltung von New 7 wurde das Architekturbüro Blocher Partners aus Stuttgart und Mannheim beauftragt, das bereits die Realisierung des Stadtquartiers Q 6/Q 7 verantwortet hat. Durch Holzhybridbauweise und intensive Begrünung im Innenhof, auf dem Dach und an der Fassade wolle man nachhaltige Standards setzen. Laut D&S ist es das erste Gebäude dieser Art in der Mannheimer Innenstadt.

Die Baustelle ruht bis Montag, 10. Januar. Dann wird das Gebäude vom Dach an abwärts zurückgebaut. Sukzessive werden alle Stockwerke abgetragen bis nur noch Erdgeschoss und Untergeschosse stehen. Im neuen Jahr sollen außerdem die Rolltreppen im gesamten Gebäude ausgebaut werden. Dazu werden Öffnungen hergestellt, damit die Treppen ausgehoben werden können.

Einzelhandelsflächen spielen im Projekt New 7 nur im Erdgeschoss eine Rolle, den Großteil des Gebäudes soll Wohnraum einnehmen, gefolgt von Büro- und Praxisflächen. Im Untergeschoss sind eine Tiefgarage sowie die Technik- und Kellerräume geplant.