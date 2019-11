Mannheim. (RNZ) Nach einer brutalen Messerattacke am Paradeplatz hat die Staatsanwaltschaft Mannheim jetzt Anklage gegen einen 24-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erhoben. Der Deutsche sitzt bereits seit Spätsommer in Untersuchungshaft.

Die Behörden werfen ihm laut einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung vor, am frühen Morgen des 13. April dieses Jahres nach einer vorangegangenen Auseinandersetzung ohne einen zu rechtfertigenden Grund mit einem Einhandmesser zwei Mal in den Bauch und den linken Oberschenkel seines Konkurrenten gestochen zu haben.

Anschließend soll der Tatverdächtige das Opfer geschlagen und in dessen Gesicht getreten haben, als dieses infolge des Angriffs bereits auf dem Boden lag. Der Mann musste nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrfach operiert werden und befand sich längere Zeit im Krankenhaus.

Für die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft wesentlich war, dass das Geschehen von einer am Paradeplatz installierten Videokamera, die von Stadt und Ordnungshütern betrieben wird, gefilmt wurde.

Der 24-Jährige befindet sich seit seiner Festnahme am 21. August in Untersuchungshaft. Ein Termin für den Beginn der Hauptverhandlung steht nach Angaben der Staatsanwaltschaft noch nicht fest.