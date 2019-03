Mannheim. (oka/alb) Jetzt ist es offiziell: Andreas Stenger wird der neue Polizeipräsident von Mannheim. Die RNZ hatte bereits in der vergangenen Woche unter Berufung auf Polizeikreise berichtet, dass Stenger aussichtsreicher Kandidat für die Nachfolge von Thomas Köber ist. Ebenfalls im Rennen war der Karlsruher Polizeichef Franz Semling - er wird nun Polizeipräsident in Freiburg. Der Ministerrat stimmte am Dienstag in seiner Sitzung den Personalentscheidung von Innenminister Thomas Strobl (CDU) zur Bestellung der künftigen Polizeipräsidenten zu.

Thomas Köber, der seit 2014 an der Spitze des Mannheimer Polizeipräsidiums steht, geht Ende April in Ruhestand. Gerade in herausragenden Führungsfunktionen bei der Polizei sei es wichtig, einen möglichst nahtlosen Übergang zu ermöglichen, was mit den getroffenen Personalentscheidungen nun gewährleistet sei, so Strobl. "Dadurch vermitteln wir den Bürgern Kontinuität und festigen das Vertrauen in die Arbeit unserer Polizei."

Andreas Stenger in der Region kein Unbekannter. So leitete er von 2005 bis 2011 die Kriminalinspektionen 1 und 4 der damaligen Polizeiinspektion Heidelberg. Dann wechselte er ins Landeskriminalamt Baden-Württemberg, wo er zunächst als stellvertretender Leiter des Kriminaltechnischen Instituts tätig war und ab 2014 dann die Leitung übernahm. Seit 2018 ist der 55-Jährige kommissarischer Vizepräsident beim Landeskriminalamt. Stenger tritt am 1. Mai in Mannheim seinen Dienst an.