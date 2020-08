Mannheim. (mpt) Er galt als Abenteurer, Alpinist und Pfälzer Lohengrin. Lange war von Theodor Bumiller (1864-1912) nur die beschönigte Seite bekannt: die Erstbesteigung des Piz Palü, seine Fechtsiege bei den Heidelberger Corps-Studenten, die Hochzeit mit der Tochter des Maschinenmoguls Heinrich Lanz. Dass er im Auftrag Bismarcks bei einem gnadenlosen Schlachtzug in Afrika zur Führungsriege zählte? Eher eine Randnotiz, wenn es um seine Kilimandscharo-Besteigung und andere Expeditionen geht. Ein (post-)kolonialer Spaziergang eröffnet den Blick auf so manchen dunklen Fleck der Mannheimer Stadtgeschichte.

Vor dem Bumillerhaus im Quadrat D 7 taucht Referent Sefa Yeter tief in die blutige Auseinandersetzung in Deutsch-Ost-Afrika (heute: Tansania, Burundi und Ruanda) ein. 1889 schließt sich Bumiller der Truppe des Reichskommissars Hermann von Wissmann an. Als Oberleutnant soll er am Kampf gegen die rebellierende lokale Bevölkerung entscheidenden Anteil haben. Dörfer werden nach den "Araberaufständen" in Brand gesteckt, Felder ausgetrocknet. "Später spricht man von einer Entfesslung des Terrors", sagt Yeter. Doch wie die Maji-Maji-Aufstände mit mehr als 200.000 Toten ein paar Jahre später, finden die deutschen Gräueltaten auf afrikanischem Boden in den Geschichtsbüchern kaum Erwähnung.

Für den Sozialwissenschaftler Sefa Yeter, aufgewachsen in Käfertal, geht es genau darum: Auf die andere Seite der Historie zu blicken und die Geschichte der Unterdrückten zu erzählen. Fern von Mythenbildung, Verklärung und Verdrängung. Um somit auch den aus der imperialen Vergangenheit bis ins Heute wirkenden Rassismus zu verstehen.

"Zur Kolonialzeit wurden Dichotomien gebildet – zwischen zivilisiert und wild, Kultur und Natur. Damit wurde auch die Sklaverei legitimiert und die Weißen an die Spitze der Welt gesetzt", erklärt er. Am Heranzerren anderer Kulturen, um sich über sie zu erheben, haben auch die Museen ihren Anteil.

Bei einer großen Natur- und Völkerkunde-Ausstellung im Zeughaus wurden 1925 die Privatsammlungen von Bumiller gezeigt. Und von Franz Thorbecke, der 1907 und 1911 auf Kamerun-Expedition geht, und mit menschlichen Schädeln und Gebeinen heimkehrt. "Oft wurde bei diesen Ausstellungen bewusst zwischen ’Wir’ und den ’Fremden’ unterschieden und Völker in Rassen eingeteilt. Für die Besucher wird so Wissen und Nicht-Wissen produziert, das Andere objektiviert. Es entstehen Räume, was erzählt und erinnert wird, und was eben nicht", so Yeter.

Mit anderen Worten: Die koloniale Ausbeutung und Unterdrückung bleibt in Afrika. Für die Menschen zuhause werden hingegen nur die wohlduftenden Errungenschaften sicht- und kostbar. Produkte wie Kaffee, Tee oder Kakao sind plötzlich für die breite Masse erschwinglich, sorgen erst für die Entstehung von Konditoreien und Cafés, und versprühen einen Hauch Exotik in den Quadraten. Die Stadt Mannheim steht in der kolonialen Epoche Deutschlands mit an der Spitze. 1830 gibt es 35 Kolonialwarenläden, 1886 zählt der Kolonialverein 12.000 Mitglieder. "Es war nach Frankfurt die stärkste Sektion, mehr als in Hamburg oder Berlin", erklärt der Referent. Vor allem Kaufmänner vereinen sich dort, um ihre wirtschaftlichen Interessen voranzutreiben. Zur Riege zählen lokale Persönlichkeiten wie Philipp Diffené, Friedrich und Carl Friedrich Reiß, die Gebrüder Ladenburg oder Ernst Bassermann.

Anfang des 20. Jahrhunderts ist ein großes Kolonialmuseum in Planung. Die Idee wird jedoch wieder verworfen. 1907, anlässlich des 300-jährigen Stadtjubiläums, wird auf dem Friedrichsplatz am Wasserturm eine große Völkerschau inszeniert. Neben Palmenhalle und Kunsthandwerk aus aller Welt werden Menschen wie im Zoo zur Schau gestellt.

"Zwischen einem Vergnügungspark mit Fesselballon, Schießbuden und Wasserrutsche gab es auch ein Abessinien-Dorf. Dort sollte der authentische Alltag eines afrikanischen Dorflebens dargestellt werden: Mit Frauen, die Matten weben, und Männern, die mit Speeren kämpfen", erklärt Yeter. Für die Besucher bleibt das Gesehene als "natürliches Leben in Afrika" in den Köpfen haften. "In Wahrheit war alles inszeniert, es waren angeworbene Schauspieler. Im Grunde war es eine Perversion", sagt Yeter. Das sei die nicht-erzählte Seite, an die heute erinnert werden müsse. "Denn Rassismus kann nicht von außerhalb bekämpft werden", betont der Referent. "Wir sind mittendrin. Die Aufarbeitung tut auch weh, es geht um den eigenen Wissenshaushalt und um Privilegien."