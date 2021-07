Mannheim. (oka) Etwa 25 Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzorganisation Extinction Rebellion, Ortsgruppe Mannheim, haben am Montag gegen 11 Uhr die Kunststraße auf Höhe des Paradeplatzes blockiert. Sie hatten Fahnen und Transparente dabei, auf denen unter anderem stand "Carl Benz würde heute Lastenrad fahren". Die jungen Leute machten es sich auf der Fahrbahn gemütlich. Eine Gruppe hatte einen Holz-SUV gebaut, in dem ein Aktivist mit einer Andi-Scheuer-Gesichtsmaske Platz nahm. Zwei junge Männer kletterten auf Laternenmasten und machten sich in luftiger Höhe fest.

Autofahrern, die auf der Kunststraße Richtung Wasserturm unterwegs waren, blieb nichts anderes übrig, als in Richtung Schloss abzubiegen. Wer von dort kam und in die Kunststraße einbiegen wollte, musste wenden.

Die Polizei war recht schnell vor Ort und versuchte, die Versammlung aufzulösen. Doch die meisten Klimaschützerinnen und Klimaschützer blieben sitzen, stimmten Sprechparolen und Gesänge an. Sie fordern eine autofreie Innenstadt und einen verbesserten öffentlichen Personennahverkehr, damit so viele Menschen wie möglich auf ein Auto verzichten können.

Die Polizei forderte die Aktivistinnen und Aktivisten mehrfach auf, die Straße zu räumen und notierte Personalien. Gegen 13 Uhr begann Polizei, die Straße zu räumen, teils gingen die Demonstranten selbst, teils mussten Polizisten sie wegtragen. Befahrbar war die Kunststraße allerdings erst wieder gegen 14.30 Uhr, nachdem die beiden Aktivisten von Einsatzkräften der Feuerwehr von den Masten geholt worden waren.

In einer Pressemitteilung teilte Extinction Rebellion mit: Die Aktion wurde durchgeführt, um für einen kostenfreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und eine autofreie Innenstadt Druck zu machen. Die Klimagrechtigkeitsbewegung machte bereits im September 2020 auf ihre Forderungen aufmerksam, als sie die Augustaanlage für mehrere Stunden blockierte, und stellte zuletzt in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein Hochbeet auf einem Parkplatz in der Seckenheimerstaße ab.

Update: Montag, 26. Juli 2021, 14.41 Uhr

Extinction Rebellion blockierten Kunststraße

