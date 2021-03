Mannheim. (pol/mare) Am Sonntagabend gegen 20.25 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Vorderer Sporwörth zu einem Kabelbrand. Das berichtet die Polizei.

Ursache dürfte ein technischer Defekt an einer Telefonanlage im Keller des Anwesens gewesen sein. Die Berufsfeuerwehr Mannheim hatte den Brand schnell gelöscht. Auf Grund der starken Rauchentwicklung im Treppenhaus wurden insgesamt acht Bewohner leicht verletzt.

Die sieben Erwachsenen und ein 2-jähriges Kind wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro.