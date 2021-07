Von Marco Partner

Mannheim. Die weißen Planzelte und eine große schwarze Bühne stehen schon. Exakt 250 Stühle sind für die Besucher auf einer grünen Wiese aufgereiht. Musik dröhnt beim ersten Soundcheck aus den Lautsprecherboxen. Der Rhein und auch die Stadt sind eigentlich so nah, und wirken in dem kleinen, versteckten Idyll doch weit entfernt. Drei Monate lang wird sich ein Teil des Schlossparks in eine Kulisse für Musikkonzerte, Theaterauftritte und Kunst-Ausstellungen verwandeln. Das "Kulturtragfestival" soll eine große Plattform für die Kulturszene aus Mannheim und der Region werden.

Es war ein langer Kampf. Vor ziemlich genau einem Jahr, am 11. Juli 2020, wurden bei einer Demo auf dem alten Messplatz Freiflächen für die vom Lockdown betroffenen Künstler gefordert. "Im Herbst sind wir bereits in die Planung gegangen und haben 60 mögliche Spielorte geprüft", verrät Simon Bittner vom Vorstand des damals aus der Taufe gehobenen "Bündnis der Kulturschaffenden". Letztlich kam aufgrund von Lärm-, Naturschutz- und Abwasserkriterien nur die Fläche im Schlosspark unweit des Rheinterrassen-Restaurants infrage. Den Organisatoren solls recht sein.

"Hier ist sonst nur ein Szenetreff für Tiere. Halsbandsittich und Hase grüßen sich hier", sagt Caroline Ott scherzhaft. Die Schatzmeisterin des frisch gegründeten Kulturtragflächen-Vereins hofft aber auch, dass die Vogelwelt durch die stattfindenden Events nicht zu stark aufgescheucht wird. Blickt man sich um, sieht man nur grüne Wiese und Bäume. Einzig der Victoria-Turm und das Schloss lugen aus dem Dickicht hervor.

In diesen entlegenen Winkel des Schlossparks verläuft man sich eher selten. "Nur Yogakurse und kleinere Sportevents finden hier mal statt. Es ist ein Vorteil, dass keine unmittelbaren Anwohner gestört werden können", weiß Bittner. Und auch mit Blick auf die Infrastruktur ergibt der Standort Sinn: Der Hauptbahnhof ist ganz in der Nähe, das Festival also auch für Auswärtige leicht erreichbar. Für die Organisatoren selbst war es hingegen ein weiter Weg. Ganze acht Monate nahm die Standortsuche und Genehmigung in Anspruch. Dann musste es schnell gehen.

Erst am vergangenen Montag wurde eine Homepage für Bands, Theatergruppen und Veranstalter zur Anmeldung freigeschaltet. "Wir haben schon 60 Anfragen. Ob kleines Kollektiv oder Kulturhäuser vom Theater Oliv bis zum MS Connexion. Sonst ist jeder nur beschäftigt, sein eigenes Süppchen zu kochen, jetzt rühren wir gemeinsam in einem großen Topf", schildert Bittner das Anliegen. Elisabeth Maubach hat dann alle Hände voll zu tun: Termine koordinieren, Zeitpläne erstellen, ähnliche oder auch bewusst einmal ganz unterschiedliche Bands an einem Tag gemeinsam auftreten lassen. "Es soll eine offene Bühne für all diejenigen sein, die ihren eigentlichen Spielort nicht nutzen können", sagt die Projektleiterin.

Dementsprechend entwickelt sich das genaue Programm erst im Laufe des Prozesses. Wie groß nicht nur die Hauptbühne, sondern auch die Bandbreite des kulturellen Angebots ist, zeigt sich bereits mit Blick auf die ersten, festen Zusagen: Am kommenden Freitag, 9. Juli, ist mit dem Duo Destruktiv mit Jazzförderpreisträger Oliver Kügel und Keyboarder Daniel Gräupner funkig-jazzige und tanzbare Improvisationsmusik zu erwarten.

Für Montag, 26. Juli, hat sich das 40-köpfige Mannheimer Philharmonie-Orchester angekündigt. Auch die Afrika-Tage wollen eine ausgefallene Ausstellung im Schlosspark verwirklichen. Als weitere Pop-up-Flächen sind im Taylor Park, unter der Eisenbahnbrücke auf der Neckarwiese sowie im Innenhof der Reiss-Engelhorn-Museen und beim "ALTER" am Alten Messplatz weitere Veranstaltungen von Lesungen bis zu Konzerten geplant.

Die Tagestickets sind online buchbar, und die Plätze coronabedingt zunächst auf 250 Besucher limitiert. Auch die drei "G’s", "geimpft, genesen oder getestet", sind Voraussetzung für die Festivalteilnahme. Zur Bewirtung setzt man auf eine einfache Karte: Bier, Wein und alkoholfreie Getränke. Je nach Event seien aber auch Foodtrucks vor Ort. Mit dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) konnte eine Kooperation vereinbart werden, sodass die Tickets bereits als Fahrkarte zum Festival genutzt und das Auto zu Hause gelassen werden kann.

Von einem beleuchteten Sammelplatz aus können die Besucher gegen 22 Uhr bei Bedarf auch gemeinsam den Heimweg antreten. Und auch Nachhaltigkeit spielt eine Rolle: Der Rasen soll zum Beispiel dank spezieller Öko-Aschenbecher im Hosentaschenformat geschützt werden. Zudem wurden naturnahe Toiletten mit Sägespänen eingerichtet. "Es steckt wirklich viel Idealismus und Herzblut dahinter", sagt Maubach.

Und anders würde so ein großes, insgesamt fast eine Million Euro umfassendes Großevent zur Wiederbelebung der Mannheimer Kulturszene auch nicht funktionieren.