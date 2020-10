Mannheim. (RNZ/mün) Nach dem großen Warnstreik bei Bus & Bahn am vergangenen Dienstag ruft die Gewerkschaft Verdi die nächste Berufsgruppe zum Warnstreik auf: Von Dienstag bis Freitag kommender Woche (6. bis 9. Oktober) sollen die städtischen Kitas in Mannheim tageweise bestreikt werden. Laut der Gewerkschaft werden die Betreuungseinrichtungen bezirksweise in den Streik gerufen. Jede Kita wird nur an einem Tag bestreikt, so Verdi.

Die Beschäftigten der Bereiche Kinder-Jugend und Soziales seien nicht bereit, Nullrunden und Verschlechterungen bei den Eingruppierungsregeln zu akzeptieren. Man habe den Arbeitgebern gegen eine Einmalzahlung angeboten, die Tarifrunde zu vertagen. Das sei abgelehnt worden.

Man wisse, so die Gewerkschaft, dass der Streik für Eltern und Kinder "schwer auszuhalten" sei. Aber bei schrumpfenden Gehältern würde sich der Fachkräftemangel in den Kitas nur noch vergrößern. Darunter würden auch die Kinder und Eltern leiden.

Die Beschäftigten der Kindertagesstätten sollen sich am Dienstag und Donnerstag am Toulonplatz treffen und das Rathaus umzingeln. Am Mittwoch und Freitag versammeln sich Streikenden auf dem Alten Messplatz.

Die Tageseinrichtungen der freien Träger sind von dem Warnstreik nicht betroffen.

An diesen Tagen werden laut Stadtverwaltung folgende Kitas bestreikt:

> Dienstag, 06.10.2020:

Kinderhaus Aubuckel

Kinderhaus Dorothea Wespin

Kinderhaus Dresdener Straße

Kinderhaus Feudenheim

Krippe F 7, 1

ElKiZ Ida Dehmel

Kiga Joseph-Haydn-Straße

Kinderhaus Käfertal

ElKiZ K 2, 6

Kiga Ladenburger Straße

Kiga M 2, 7

Kinderhaus Rosa Grünbaum

Kinderhaus Sickinger

Kinderhaus Vogelstang

Kinderhaus Wallstadt

Krippe Weidenstraße

> Mittwoch, 07.10.2020:

Kinderhaus Bromberger Baumgang

KinderhausFriedrich-Eber

Kinderhaus Gartenstadt

Kiga Gryphiusweg

Kinderhaus Johann-Schütte-Straße

KH Kerschensteiner

ElKiZ Luzenberg

ElKiZ Marienburger Straße

ElKiZ Oberer Ried

Kinderhaus Parsevalstraße

Kindehaus Sandhofen

Krippe Werner Nagel

> Donnerstag, 08.10.2020:

Krippe Belchenstraße

Kinderhaus Gerhard Marcks

Kinderhaus Gerhart Hauptmann

Kinderhaus Hochstätt

Kinderhaus Neckarau

Kinderhaus Neuhermsheim

Kinderhaus Rastatter Straße

ElKiZ Rheinau

Kinderhaus Rheinauer Ring

Kinderhaus Seckenheim

Kinderhaus Seckenheim Süd

Kinderhaus Sentapark

Kinderhaus Torwiesenstraße

> Freitag 09.10.2020:

Kinderhaus Am Park

Kinderhaus August-Kuhn

Kinderhaus Cheliusstraße

ElKiZ Elfenstraße

Kiga Erlenhof

Kinderhaus Herzogenried

Krippe Kleestraße

Kinderhaus Kleine Riedstraße

Krippe Langstraße

Kinderhaus Neckarstadt-West

Kinderhaus Neckarufer

ElKiZ Ulmenweg

Kiga Weylstraße

Update: Sonntag, 4. Oktober 2020, 15.53 Uhr