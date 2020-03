Mannheim. (pol/mün) Ein 4 Jahre altes Mädchen wurde am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Friedrich-Ebert-Anlage in Mannheim schwer verletzt.

Zwei Familien warteten mit ihren Kleinkindern gegen 16.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle "Luisenpark/Technoseum", um die Straße in Richtung Luisenpark zu überqueren.

Als ein vierjähriges Kind aus der Familiengruppe die Fahrbahn betrat, wurde es von einer Autofahrerin erfasst, die auf der linken Spur in Richtung Innenstadt unterwegs war.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde das Kind in eine Klinik gebracht. Über den Gesundheitszustand liegen noch keine Informationen vor. Die Unfallaufnahme war gegen 17.15 Uhr noch in vollem Gange.

Der Überweg an der Straßenbahnhaltestelle wird von einer Ampel geregelt. Derzeit ist noch unklar, wer "Grün" hatte: die Fußgängergruppe oder die Autofahrerin.

Zeugen sollen sich bei der Verkehrspolizei (Rufnummer 0621/174-4222) oder dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt (Rufnummer 0621/174-3310) melden.