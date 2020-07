Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Montagmorgen einen 35-jährigen Mann tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt gefunden. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, starb er durch Gewalteinwirkung.

Eine noch am Montagnachmittag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg durchgeführte Obduktion der Leiche bestätigte den Verdacht, den die Beamten zunächst hatten. Der Mann wurde durch äußere Gewalteinwirkung getötet. Der 35-Jährige wurde nach neuesten Erkenntnissen am 5. Juli letztmals lebend gesehen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Todeszeitpunktes sind noch im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat unverzüglich eine 45-köpfige Sonderkommission "Lorbeer" eingerichtet, die bereits am Montagvormittag ihre Arbeit aufnahm. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt derzeit unter anderem auf der Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik durchgeführt wird. Darüber hinaus ist die Ermittlung des persönlichen Umfelds des Opfers ein erster wichtiger Baustein der "Soko"-Arbeit.

Zur Klärung der Tat ist die Soko "Lorbeer" besonders auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Zu diesen Zweck wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer Angaben machen kann, kann sich melden unter 0621/174-5555.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 15.07 Uhr