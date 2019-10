Mannheim. (pol/mare) In der Nacht zu Sonntag ist eine 33-jährige Frau in Mannheim getötet worden. Die Polizei verdächtigt den Ex-Freund der Tat, wie die Staatsanwaltschaft Mannheim und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

In der Nacht wurden Polizei und Rettungsdienst zu zwei vermutlich schwer verletzten Personen in ein Wohnhaus in der Mannheimer Innenstadt gerufen. Im Hausflur fanden sie die 33-jährige Frau mit tödlichen Verletzungen vermutlich in Folge scharfer und stumpfer Gewalt. Auch die sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen konnten ihr Leben nicht mehr retten. Eine weitere, schwer verletzte Frau wurde mit einer Stichverletzung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand ist stabil.

Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler derzeit von einem Tötungsdelikt sowie einem versuchten Tötungsdelikt aus. Als dringend tatverdächtig gilt der Ex-Freund der Toten. Nach ersten Erkenntnissen war ein Streit im Hausflur des Anwesens vorausgegangen.

Der Tatverdächtige wurde von der Polizei ausfindig gemacht und am frühen Sonntagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen werden. Er soll dem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt werden, der über die Frage der Untersuchungshaft zu entscheiden hat.

Die Spurensicherung wurde noch in der Nacht durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und das Institut für Rechtsmedizin durchgeführt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem Tatablauf der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.