Mannheim. (pol/mün) Eine 19 Jahre alter Mann versuchte am Donnerstag, ein offenbar gestohlenes Handy im Wert von 900 Euro in einem Friseurladen in der Mannheimer Innenstadt zu verkaufen. Doch der Friseur alarmierte die Polizei, die später den Mann unter heftigem Widerstand festnehmen konnte, berichten die Ermittler. Jetzt sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

Das Smartphone soll der Beschuldigte am Donnerstag aus einem Auto in den Quadraten H7 und G7 gestohlen haben. Nachdem die Polizei von dem Friseur informiert wurde, sollte der 19-Jährige kontrolliert werden. Beim Anblick der Beamten ergriff er die Flucht. Ein 30-jähriger Polizeibeamter konnte den Flüchtenden ergreifen. Dabei soll der dann um sich geschlagen und getreten haben. Mithilfe des zweiten Polizeibeamten gelang es, den Tatverdächtigen zu Boden zu bringen, berichtet die Polizei. Hierbei soll der mutmaßliche Dieb auf die Hand des 28-jährigen Beamten gefallen sein. Der Polizist erlitt eine schmerzhafte Mittelhandfraktur.

Den Beamten gelang es dennoch, dem Tatverdächtigen Handschellen anzulegen und ihn zu durchsuchen. Er soll weiterhin versucht haben, die Polizisten mit Kopfstößen zu treffen und einen Beamten zu beißen.

Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Der 28-jährige Polizeibeamte musste aufgrund der Schwere seiner Verletzung in ein Krankenhaus verbracht werden. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Schon am 16. Oktober soll der 19-Jährige von Ladendetektiven erwischt worden sein, als er Parfum stehlen wollte. Dabei soll er einen der beiden Ladendetektive gebissen haben, bevor die Polizei kam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen den marokkanischen Staatsangehörigen wegen bestehender Flucht- und Verdunkelungsgefahr.

Der 19-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.