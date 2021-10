Von Alexander Albrecht

Mannheim/Heidelberg. In Heidelberg gibt es das Kurzstreckenticket für Busse und Bahnen bereits – Mannheim führt es ab 1. Januar nächsten Jahres ein. 15 Monate lang, von Anfang 2019 bis Ende März 2020, mussten die Fahrgäste für einen normalen Fahrschein statt 2,70 nur 1,80 Euro zahlen. So viel kostet künftig das Ticket für vier aufeinanderfolgende Haltestellen.

Mannheim war damals vom Bund als eine von fünf Städten im Rahmen eines Modellversuchs ausgewählt worden. Ziel war es, mehr Menschen den Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel schmackhaft zu machen.

Mit dem Auslaufen des Modellversuchs wurde das "Green City Ticket" eingestellt. Keine Zuschüsse mehr aus Berlin bedeutete eine Rückkehr zum alten Tarif. Hinzu kam, dass in dieser Zeit der erste Lockdown in Kraft trat, sich Busse und Bahnen spürbar leerten und ein großes Loch in die Kassen der Verkehrsbetriebe rissen.

Bemerkbar machte sich das auch in Heidelberg – dennoch hielt die Stadt am zum 1. Januar 2020 eingeführten Kurzstreckenticket und den kommunalen Zuschüssen an den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) fest.

Die Nachfrage im sogenannten Gelegenheitsverkehr brach nach gutem Start ab März 2020 fast völlig ein. Nach einer zaghaften Erholung im Sommer ging das Fahrgastaufkommen mit der zweiten und dritten Pandemiewelle wieder deutlich zurück. Inzwischen erholt sich die Nachfrage durch die schrittweisen Lockerungen, auch wenn das Vorkrisenniveau nicht wieder sofort erreicht werden kann.

Die Entwicklung macht aber auch Mannheim Hoffnung. Dort ist das Vier-Haltestellen-Ticket ab 1. Januar für 1,80 Euro zu haben, in Heidelberg kostet es zehn Cent weniger. Und es gibt noch einen weiteren Unterschied zwischen den beiden Kommunen. Im Gegensatz zu Heidelberg werden in Mannheim keine Stadtteiltickets zu demselben Preis wie die Kurzstreckenfahrkarte angeboten. Der Grund: Viele Bezirke gehen nahtlos ineinander über. Es wäre daher den Fahrgästen nicht vermittelbar, bis wohin die Tickets gelten.

Nach Angaben des Ersten Bürgermeisters und ÖPNV-Dezernenten Christian Specht muss die Quadratestadt die Preissenkung mit maximal etwas mehr als einer Million Euro ausgleichen. Das heißt auch: Je mehr Fahrgäste in öffentliche Verkehrsmittel steigen, desto geringer fällt das Defizit aus. Specht hofft darauf, dass viele kürzere Wege wie zum Arzt oder Einkaufen mit dem Rad, zu Fuß oder eben mit dem Kurzstreckenticket zurückgelegt werden. Schließlich sollen – das ist der übergeordnete Wunsch – die Lärm- und Stickoxidbelastung sinken.

Das Kurzstreckenticket ist in Mannheim allerdings nicht die einzige günstigere Variante zum regulären Einzelfahrschein für 2,70 Euro. Bereits eingeführt worden ist der E-Tarif per Smartphone-App. Diese misst den zurückgelegten Weg per Luftlinie.