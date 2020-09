Mannheim. (pol/kaf) Ein 15-Jähriger hat am Samstagabend eine Mann im Mannheimer Hauptbahnhof schwer verletzt. Die Bundespolizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung, heißt es in einer Mitteilung.

Offenbar ging der Jugendliche gegen 21:15 Uhr in der Nähe der Lindenhofunterführung auf eine Reisegruppe zu. Sein bislang unbekannter Begleiter versuchte ihn noch zurückzuhalten. Der 15-Jährige konnte sich jedoch befreien und griff einen 52-Jährigen aus der Gruppe an. Umstehende Reisende verhinderten weitere Angriffe. Daraufhin flohen der 15-Jährige und sein Begleiter aus dem Bahnhof. Der 52-Jährige lag zu diesem Zeitpunkt bewusstlos am Boden. Er kam zur Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein und konnte den Jugendlichen wenig später festnehmen. Dabei leistete er Widerstand und griff die Polizisten mit Schlägen und Tritten an. Ein Beamter zog sich leichte Verletzungen zu, blieb jedoch dienstfähig. Ein Atemalkoholtest auf der Dienststelle ergab einen Wert von 1 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Anschließend wurde der junge Mann an einen Erziehungsberechtigten übergeben.

Der Jugendliche muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten. Sein Begleiter wird derzeit ermittelt. Auch gegen ihn werden Anzeigen wegen Körperverletzung erstattet.

Im Rahmen der Ermittlungen wird auch die Videoüberwachung am Hauptbahnhof Mannheim ausgewertet. Hierbei ergaben sich Hinweise, dass es bereits im Vorfeld zu Körperverletzungen kam, die Geschädigten sind jedoch bislang unbekannt.

Wer Angaben zum Vorfall machen kann oder selbst Geschädigter ist, wird gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721-120160 zu melden.