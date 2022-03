Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Technisch abgängig" ist das Brückenbauwerk, über das die Züge in Richtung Hauptbahnhof rollen und unter dem die Tunnelstraße hindurch führt, betont Sascha Martin-Albrecht, Projektleiter für den Ersatzneubau der Unterführung, auch bekannt als Suezkanal. Mit "technisch abgängig" meint er, dass die über 100 Jahre alte Unterführung statisch für die kommenden Jahre nicht mehr voll funktionsfähig ist. Die Unterführung zwischen Innenstadt und Lindenhof läuft bei Starkregen regelmäßig voll.

Schon vor drei Jahren begannen die Planungen der Deutschen Bahn (DB) für einen Rückbau der alten Bausubstanz und einen Neubau an gleicher Stelle. Die Planfeststellung erfolgte vergangenes Jahr und damit begannen auch die Detailplanungen. Als "Choreografie eines Neubaus" bezeichnet der Projektleiter deshalb die Vorgehensweise, die nach Ostern so richtig losgehen und bis März 2024 dauern soll. Die größten Herausforderungen will man bis zum Start der Bundesgartenschau 2023 beendet haben, damit die Besucher, die mit dem Zug anreisen, nicht zuerst eine Großbaustelle sehen.

In einem ersten Schritt wird noch vor Ostern ein schweres Drehbohrgerät angeliefert, das dann nach den Feiertagen beginnt, insgesamt 135 etwa 90 Zentimeter durchmessende und bis zu 20 Meter tiefe Bohrlöcher zu bohren. Diese werden links und rechts der alten Fahrbahn der Tunnelstraße angebracht und mit Beton verfüllt. Das soll die Unterführung seitlich gegen das Erdreich stabilisieren. Der dazwischen liegende Teil der Fahrbahn und der Tunneldecke werden abgebrochen. Bis Mitte Oktober werden die Bohrgeräte im Einsatz sein.

25.000 Tonnen Material fallen schätzungsweise an, die mit 1300 Lkw-Ladungen entsorgt werden. Eine lange Brummi-Schlange werde sich zwar nicht bilden, "aber es ist Staub und Lärm zu erwarten", so Martin-Albrecht. "Schwere spürbare Erschütterungen in den benachbarten Häusern wird es aber nicht geben", verspricht er mit Blick auf die Nachbarn. Man habe auf der Bezirksbeiratssitzung im Februar über den Ablauf informiert und den Anwohnern angeboten, dass sie in Mannheimer Hotels unter gebracht werden, wenn Lärm und Belastungen zu hoch werden.

Ab Juni sind Sperrzeiten für bestimmte Zugverbindungen geplant, aber keine Zugausfälle. Allerdings sind Bahngleis-Veränderungen bei Ankunft und Abfahrt nötig. In der Hochzeit der Bauphase werden die betroffenen Bahngleise mit Bahngleisprovisorien aus Stahl ausgestattet, sodass das Ein- und Aussteigen der Fahrgäste problemlos möglich ist. Übergänge zu benachbarten Bahngleisen sollen mit hölzernen Behelfswegen über die Schienen ermöglicht werden, damit die Bahnkunden nicht den weiten Weg durch die Unterführung des Bahnhofs unter den Gleisen hindurch laufen müssen.

Der eigentliche Rückbau der Unterführung findet zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 statt. Wenn die alte Betonunterführung entfernt ist und die darüber liegenden Gleise durch eine Stahlkonstruktion gestützt werden, wird die neue rund 80 Meter lange Unterführung, die auf einer Verschubbahn betoniert wurde, in acht jeweils zehn Meter langen Betonteilstücken hydraulisch unter die Stahlkonstruktion geschoben und schließlich angehoben, bis sie statisch die Gleise trägt.

"Die Baustelle ist von der Ausdehnung her nicht sehr groß, aber technisch hoch anspruchsvoll", erklärt der Bahn-Projektleiter. 45 Millionen Euro investiert die DB Netz AG in die Baustelle. Eine Sanierung ohne Rückbau der alten Betonteile sei nicht wirtschaftlich gewesen. Bei einer solchen Maßnahme gelte es stets, die Kosten in Beziehung zu setzen mit der Haltbarkeit und Dauer einer Sanierung sowie mit äußeren Rahmenbedingungen. Eine Betonsanierung der mehr als 100 Jahre alten Sandsteinmauer durch eine vorgelegte Betonwand hätte Probleme bei Vorschriften zu Breite der Fahrbahn und Höhe der Unterführungsdecke mit sich gebracht.

Und das, obwohl zum gegenwärtigen Zeitpunkt niemand sagen kann, ob die Unterführung jemals wieder für Autos frei gegeben wird oder ob sie nur für Fußgänger und Fahrradfahrer nutzbar sein wird. "Das ist eine politische Entscheidung, die noch nicht gefallen ist", erklärt Daniel Ihrig, Baustellenkoordinator der Stadt Mannheim.